Чем запомнился 2021 год для финансовых компаний?

До завершения 2021 г. остались считанные дни. Это время не только волнительной подготовки, суеты в поисках подарков, новогодних нарядов и предвкушения будущих праздников в кругу родных и близких, но и традиционное время подведения бизнес итогов уходящего года. Что же принес 2021 г. для финансовых компаний?

С 1-го января 2021 г. действуют новые правила предоставления микрозаймов согласно Закону от 15.09.2020 № 891-IX о потребительском кредитовании и формировании и обращении кредитных историй.

В апреле вступил в силу Закон о защите прав должников при урегулировании просроченной задолженности.

14 апреля 2021 НБУ своим постановлением утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг и предусмотрел четкие критерии их прозрачности.

В июле 2021 подписан Закон о платежных услугах, который усилит идентификацию физлиц при переводах средств, а также расширит возможности для входа на рынок платежей небанковских компаний.

18 ноября принят Закон «Про страхование», который в корне меняет требования к страховщикам для выхода на рынок, подходы к лицензированию, требования к платежеспособности страховщиков и условия по прекращению деятельности.

Непросто приходится и банкам. Национальный банк с 1 июля впервые ввел повышенные весы риска для необеспеченных потребительских кредитов в размере 125%, а через полгода — с 1 января 2022 года — вес риска возрастет до 150%.

В течение года продолжалась «чистка» рынка небанковских финансовых компаний. Так, в третьем квартале, согласно данным НБУ, было аннулировано лицензии у 93 финансовых компаний. Из них половина за нарушение требований законодательства. Еще 39 финансовым учреждениям Национальный банк остановил лицензии временно, до устранения выявленных нарушений.

Тем не менее, рынок финансовых услуг продолжает привлекать новых игроков. Так, в третьем квартале лицензии получили: один ломбард, четыре лизингодателя и 29 финансовых компаний.

Редакция Finance.ua спросила непосредственно у самих участников рынка финансовых услуг: каким для них выдался 2021 г?

«Финансовый рынок продолжил расти, по данным Opendatabot, только за первое полугодие 2021 года украинцы получили от МФО на 43% больше денег, чем в первом полугодии 2020 года», — констатирует директор fintech компаний CCloan и MisterCash, Наталья Клевакина.

«Также этот год примечателен рядом важных законодательных инициатив, которые касались размеров процентных ставок, штрафных санкций, работы организаций по взысканию долгов и других важных вопросов бизнеса. Несмотря на видимые ограничения, все это благоприятно повлияло на сферу кредитования, так как сделало fintech компании более прозрачным и для регулятора», — продолжает Наталья.

Мнение коллеги также разделяет директор компании SlonCredit Николай Рохманийко: «Новые законы и требования регулятора, в целом, привели к позитивным изменениям рынка микрокредитования. В частности, существенно улучшилось качество обслуживания клиентов, что позитивно сказывается на опыте потребителей и репутации всех финансовых организаций»

«Общая тенденция говорит о том, что успешными будут только ответственные компании, которые умеют качественно работать с задачами бизнеса, требованиями НБУ и, конечно, потребностями своих клиентов», — резюмирует Наталья.

«В 2021 году мы наблюдаем продолжение трансформации рынка микрокредитования, которая началась еще ранее, под влиянием пандемии COVID-19», — говорит директор компании Credit7.ua, Андрей Пшеничный. По словам Андрея, на первый план вышли несколько тенденций:

Во-первых, конкуренция среди компаний (в которой участвуют не только МФО , но и классические банки и необанки) выросла и будет продолжать расти и дальше.

Во-вторых, за этот год рынок микрокредитования показывает рост, прежде всего, за счёт увеличения среднего чека кредита.

«Процесс адаптации рынка к переменам, вызванным фактором глобальной пандемии, потребовал от компаний в 2021 г еще большей вариативности и пластичности в плане оценки кредитного риска», — в свою очередь отметил основатель компаний RIskTools и БКИ Онлайн Денис Зикеев. «Также многие компании были вынуждены пересмотреть и обновить свои бизнес-процессы, в свете требований к идентификации клиентов, введенных регулятором в начале года», — продолжил эксперт.

СЕО CreditPlus (ООО «Аветус Украина») Владимир Довгаль подчеркнул, что в 2021 г. небанковские финансовые компании существенно увеличили бюджеты на маркетинг и разработку технологических решений в свете новых правил регулирования рынка и растущей конкуренции за клиента.

Ставку на инновационные технологии сделали и в компании Moneyveo. «Мы уверенно преодолели глобальные вызовы 2020-го, выпустив несколько крутых технологических новинок», — говорит CEO Moneyveo Алена Андроникова.

«Что касается 2021 г, то здесь нам удалось реализовать еще более амбициозные цели: Во-первых, компания остается лидером сферы небанковского онлайн-кредитования. Чтобы удерживать первенство, мы в компании формируем правильную бизнес-культуру, создаем конкурентный fitted продукт, при этом корректируем бизнес-дизайн в соответствии с новым реалиями.

Во-вторых, команда Moneyveo регулярно совершенствует сервис, ориентируясь на потребности и желания наших клиентов. Мы не перестаем удивлять и радовать их различными инновационными фичами и продуктами. Настоящим прорывом на небанковском рынке стал выпуск в июне этого года первой платежной карты — Veocard. Я горжусь тем, что Манивео в партнерстве с Visa Ibox Bank реализовала такой масштабный проект.

В-третьих, успех Moneyveo был бы невозможным без работы команды. Важным достижением внутри компании, я считаю, реализацию культуры обучения наших сотрудников. Мы не только способствуем их развитию, но и приобщаем к общему делу через трансляцию ценностей. Например, в нашей компании отдел обучения и развития постепенно трансформировался в Growth School, идейным вдохновителем которой я являюсь. В рамках этой Школы бизнес-образования и коучинга я разработала специальную программу Executive Leadership для топов и мидл-менеджеров. Это аналог мини-программы МВА с фокусом на развитие лидерских навыков и стратегического мышления", — поделилась секретами успеха Алёна.

Разработчики и провайдеры финтех решений также отмечают общее оживление на рынке с момента введения ограничений, связанных с COVID 19. По словам директора компании поставщика решений для оценки кредитных рисков Scorista Карины Дубовой, многие компании уже адаптировались к существующим реалиям, а толчком послужило создание новых кредитных продуктов в PDL и Installment. «Среди европейских стран, России и в том числе Украины наблюдается рост аналитических и скоринговых продуктов. В ответ на растущий спрос потребителей компании активно ищут новые способы автоматизации финансовых решений», — рассказала Карина.

Что касается ориентиров на 2022 г., то здесь здесь участник рынка сходятся во мнении, что общие тренды, намеченные в 2020 — 2021 гг сохранятся.

«Продолжится рост в сфере онлайн кредитования, в финансовых организациях прогнозируется все большее применение современных технологий «, — считает Карина Дубова.

По мнению Дениса Зикеева, серьезным вызовом в 2022 г. для многих компаний может стать необходимость подписания онлайн-договоров с клиентом при помощи КЭП на защищенном носителе.

На что же делают ставку финансовые компании в 2022 г?

«В 2022 году мы продолжим путь цифровой трансформации бизнеса», — поделилась планами маркетинг директор fintech компаний CCloan и MisterCash Анна Моисеева. «Уже сейчас компании CCloan и MisterCash являются частью одной кросс-индустриальной экосистемы, и в планах у нас глобальное масштабирование. В разработке виртуальная геймифицированная среда, или метавселенная Promo Fin Place, в которой клиенты смогут зарабатывать и тратить виртуальные деньги в рамках взаимодействия с брендами данной экосистемы. Это довольно масштабная программа, ведь бонусы клиент сможет использовать внутри не одной компании, а огромной виртуальной среды. Например, заработать на программе Refer a Friend и купить на эти средства любой товар в нашем маркетплейсе. Такая организация бизнеса становится одним из наших главных конкурентных преимуществ, потому что нацелена на удержание и сопровождение клиента во всех финансовых решениях», — говорит Анна.

А для компании Moneyveo, по словам Алёны Андрониковой, задача номер один на следующий год — повысить рост вовлеченности персонала. «Уже сейчас в этом направлении мы разрабатываем систему менторства, которая станет одним из средств приобщения команды в бизнес-процессы для достижения ключевых стратегических целей», — отметила Алёна.

«Стратегия 2022 для CreditPlus – выход на новые рынки, запуск новых инновационных продуктов, а также совершенствование всех процессов», — поделился планами СЕО компании Владимир Довгаль.

Ставку на привлечение к сотрудничеству новых партнеров и максимальное покрытие всех каналов продаж потребительского кредитования делает директор компании SlonCredit Николай Рохманийко.

Формула успеха 2022 для компании Credit7, по мнению директора компании Андрея Пшеничного, – инновационность, упрощение, безопасность и улучшение сервиса. «Клиент должен иметь возможность получить деньги быстрее, удобнее и выгоднее. Поэтому, мы готовы приятно удивлять наших клиентов и дальше», — отмечает Андрей.

Что ж осталось сверить ориентиры и пожелать всем удачи в 2022 г.

17 декабря в 14:00 состоится финальная встреча года ТОП-менеджеров компаний, предоставляющих финансовые услуги, FinYear outlines 2021, организатором которой являются сайты Finance.ua и Minfin.com.ua

Банки, небанковские финансовые компании и представители финтех соберутся вместе, чтобы финализировать успехи 2021 года, обсудить вызовы, с которыми столкнулись, и тренды, что наметились, поговорить о том, как трансформируется рынок в условиях новых правил регулирования, какие законодательные изменения ожидаются и как они могут повлиять на будущее отрасли.

Место проведения: Киев, улица Бассейная, 2А (God’s Place)

Детали и регистрация здесь: https://bit.ly/3mbWG5X