Работа по-новому: что изменится для украинцев в 2022 году

2021 год стал альма-матер для многих трендов на рынке труда. Их влияние в 2022 году только усилится.

Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на слова руководителя экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Русланы Березовской.

Основные тренды и прогнозы 2022 года

Гибридный формат работы. Компании становятся более гибкими, работают они по формуле: есть спрос — сделаем и предложение.

Еще в 2020 году работодатели переживали, что их работники не смогут работать удаленно, и старались как можно скорее вернуться в офис. Однако практика показала другое: людям понравилось работать удаленно. Отсюда и появился тренд на гибридный формат работы, позволяющий работникам совмещать работу дома и в офисе.

Таким образом они не чувствуют себя изолированными, встречаясь с коллегами, и, в дополнение ко всему, тратят меньше времени на дорогу, денег на питание в заведениях.

Поддержание уровня вовлеченности работников. Работодатели все больше начали задумываться: как привлекать людей к развитию самой компании. Ведь это объединяет людей, позволяет им больше раскрыть свой потенциал, у них появляется уверенность, что компания ценит каждого, дорожит своими работниками.

Широкая география сотрудников. Широкое поле поиска как для работодателей, так и для тех, кто ищет работу. Ведь благодаря дистанционному графику найти работу или специалиста можно не только в другом городе, но и стране.

Изменение ценностей. Коронакризис «подкосил» людей. Они волнуются за свое психологическое состояние, свое физическое здоровье. Компании привлекают людей через социальные проекты, объединяющие на уровне заботы.

Well-being программы. Это привлечение в штат компании психоаналитиков. Компании понимают, что сотрудничать со специалистами нужно, а некоторые приглашают их на проведение тренингов с работниками.

Дальнейшая диджитализация. Процессы диджатилизации будут усиливаться в 2022 году. Это необходимость для работников той или иной компании в плане улучшения знаний, информационной справки и в целом коммуникации как друг с другом, так и с руководством. Такая практика может быть в форме чат-ботов, разнообразных новых приложений.

Обязательная вакцинация и отстранение невакцинированных от работы. Этот вопрос пока не урегулирован на уровне государственном, поэтому прогнозировать что-то крайне трудно.

Рескилинг и апскилинг знаний и навыков в условиях new normal. Сохранять людей в ресурсе

— основная задача работодателей 2022 года. Компании уловили тренд 2021 года, который позволяет совершенствовать знания и навыки своих работников, тем самым повышая эффективность каждого. В 2022 году этот тренд усилится.

Кого ищут работодатели

Большинство работодателей реагируют на спрос и пытаются подстроить свои условия труда под соискателей работы. Так случилось и с гибридным форматом, когда украинцам понравилось работать поочередно, по принципу «офис-дом».

По сравнению с 2020 годом предложения работодателя на частичную занятость выросли на 2%, соискателей — на 3%. В связи с этим полная занятость (которая всегда была и продолжает быть в тренде) в прошлом году свои позиции несколько сдала. Работодатели на 2% меньше публикуют вакансий на полный рабочий день, соискатели на 5% меньше соглашаются на такие условия.

По словам старшего экономиста Центра экономический исследований Александры Коломиец, средняя заработная плата имеет устойчивую тенденцию к росту еще с 2016 года. Александра Коломиец отмечает: можно предположить, что тенденция к росту заработной платы сохранится и в 2022 году. К этому приведет и кампания вакцинации против ковида, которая повлияла на позитивные сдвиги в сфере занятости.

Лучше всего на показателе средней заработной платы в экономике Украины 2022 года должно отразиться существенное повышение зарплаты медицинским работникам.

По мнению экономиста, недавнее повышение минимальной заработной платы повлияет на рост оплаты труда низкооплачиваемых работников, особенно на госслужбе. Кроме того, было анонсировано, что будет продолжаться постепенное повышение заработных плат учителям. Эти сдвиги могут затронуть и смежные отрасли.

В частности, повышение оплаты труда медицинских работников в коммунальных медицинских учреждениях с большой вероятностью приведет к росту заработной платы у работников частных больниц и клиник. То же можно сказать и об образовательных учреждениях, объясняет эксперт.