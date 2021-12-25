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Arrival представила первый прототип легкового электромобиля

Arrival представила первый прототип легкового электромобиля

Британская компания Arrival представила свой первый легковой электромобиль, который получил название Arrival Car. Машина предназначена не для персонального пользования, а для перевозки пассажиров. При этом производитель предпочитает не относить машину к категории такси.

Электромобиль Arrival Car разработан с прицелом на пассажирские перевозки — приоритетными стали пространство для пассажира, комфорт для водителя, относительно невысокая цена, а также безопасность и надёжность в эксплуатации.

Машина создана с расчётом, что каждый год она будет проходить от 45 до 50 тыс. км — для сравнения, машина в частном пользовании проходит ориентировочно 12 тыс. км в год. Модель Arrival Car была разработана при участии водителей Uber, активно занимающихся извозом. На разработку ушло всего 6 месяцев.

Электромобиль управляется бортовым компьютером на собственной программной платформе Arrival — водитель контролирует всё необходимое при помощи 13-дюймового дисплея. Сиденья в салоне обиты ярким текстильным материалом, а покрытие пола позволяет не опасаться пролитых напитков: машина предназначена для пассажирских перевозок, поэтому уборка салона должна быть максимально простой и занимать минимум времени.

Ключевые технические характеристики пока не уточняются, поскольку на текущем этапе для компании приоритетными являются вопросы комфорта и эргономики. Когда эти вопросы будут решены, настанет время технической части — тогда будут объявлены ёмкость аккумулятора, запас хода и максимальная скорость. Важнейшим критерием успеха проекта может стать цена Arrival Car.

По материалам 3dnews.ru
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