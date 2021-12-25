Arrival представила первый прототип легкового электромобиля

Британская компания Arrival представила свой первый легковой электромобиль, который получил название Arrival Car. Машина предназначена не для персонального пользования, а для перевозки пассажиров. При этом производитель предпочитает не относить машину к категории такси.

Электромобиль Arrival Car разработан с прицелом на пассажирские перевозки — приоритетными стали пространство для пассажира, комфорт для водителя, относительно невысокая цена, а также безопасность и надёжность в эксплуатации.

Машина создана с расчётом, что каждый год она будет проходить от 45 до 50 тыс. км — для сравнения, машина в частном пользовании проходит ориентировочно 12 тыс. км в год. Модель Arrival Car была разработана при участии водителей Uber, активно занимающихся извозом. На разработку ушло всего 6 месяцев.

Электромобиль управляется бортовым компьютером на собственной программной платформе Arrival — водитель контролирует всё необходимое при помощи 13-дюймового дисплея. Сиденья в салоне обиты ярким текстильным материалом, а покрытие пола позволяет не опасаться пролитых напитков: машина предназначена для пассажирских перевозок, поэтому уборка салона должна быть максимально простой и занимать минимум времени.

Ключевые технические характеристики пока не уточняются, поскольку на текущем этапе для компании приоритетными являются вопросы комфорта и эргономики. Когда эти вопросы будут решены, настанет время технической части — тогда будут объявлены ёмкость аккумулятора, запас хода и максимальная скорость. Важнейшим критерием успеха проекта может стать цена Arrival Car.