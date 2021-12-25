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Boeing планирует запуск космического корабля Starliner в мае

Boeing планирует запуск космического корабля Starliner в мае

Компания Boeing планирует запустить свой космический корабль Starliner к Международной космической станции (МКС) в мае 2022 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Space.com.

Последние четыре месяца команды Boeing и NASA потратили на изучение данных и проверку клапанов на космическом корабле Starliner, чтобы выяснить, что вызвало закрытие клапанов его силовой системы. Причиной возникновения проблемы стала коррозия.

Теперь же команда планирует перезапустить Starliner во время своего второго орбитального летного испытания (миссия под названием OFT-2) в мае 2022 года. Корабль запустят с помощью ракеты-носителя Atlas V.

Напомним, планировалось, что 4 августа CST-100 совершит полет на Международную космическую станцию (МКС) с мыса Канаверал, Флорида, 3 августа. Однако он был прерван за несколько часов до запуска из-за проблем с 13 клапанами силовой установки.

Boeing построил Starliner по контракту с NASA для доставки астронавтов на низкую околоземную орбиту после завершения программы Space Shuttle в 2011 году.

NASA заключило с Boeing и SpaceX многомиллиардные контракты на предоставление астронавтам услуг «такси до космической станции» и прекращение зависимости США от российских ракет для полета.

По материалам Укринформ
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