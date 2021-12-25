Boeing планирует запуск космического корабля Starliner в мае

Компания Boeing планирует запустить свой космический корабль Starliner к Международной космической станции (МКС) в мае 2022 года.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Space.com.
Последние четыре месяца команды Boeing и NASA потратили на изучение данных и проверку клапанов на космическом корабле Starliner, чтобы выяснить, что вызвало закрытие клапанов его силовой системы. Причиной возникновения проблемы стала коррозия.
Теперь же команда планирует перезапустить Starliner во время своего второго орбитального летного испытания (миссия под названием OFT-2) в мае 2022 года. Корабль запустят с помощью ракеты-носителя Atlas V.
Напомним, планировалось, что 4 августа CST-100 совершит полет на Международную космическую станцию (МКС) с мыса Канаверал, Флорида, 3 августа. Однако он был прерван за несколько часов до запуска из-за проблем с 13 клапанами силовой установки.
Boeing построил Starliner по контракту с NASA для доставки астронавтов на низкую околоземную орбиту после завершения программы Space Shuttle в 2011 году.
NASA заключило с Boeing и SpaceX многомиллиардные контракты на предоставление астронавтам услуг «такси до космической станции» и прекращение зависимости США от российских ракет для полета.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
После новогодних праздников украинцы будут покупать квартиры уже по другим ценам — прогнозПозавчера, 21:01 - 7059 21
До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январьВчера, 13:29 - 2974 17
Эксперт рассказал, почему выгоднее всего хранить сбережения в национальной валютеВчера, 11:15 - 3992 7
В Украине средняя зарплата возросла более чем на 200 гривенВчера, 17:39 - 301 4
В Украине анонсировали налоговую реформу: принять хотят веснойВчера, 16:01 - 1581 4
Очередность выплаты пенсий: кто и когда получаетВчера, 10:13 - 24475
Эксперт рассказал, почему выгоднее всего хранить сбережения в национальной валютеВчера, 11:15 - 3992 7
До 60 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на январьВчера, 13:29 - 2974 17
Как работает технология NFC и как токенизировать платежную картуВчера, 08:45 - 2548
В Украине анонсировали налоговую реформу: принять хотят веснойВчера, 16:01 - 1581 4
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)Вчера, 15:10 - 222
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1604 6
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1978
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2547 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2653