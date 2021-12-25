IT-рынку не хватает 50 тысяч специалистов ежегодно — Федоров

IT-рынку не хватает 50 тыс. специалистов ежегодно.

Об этом в ходе презентации дорожной карты реформирования IT-образования во время конференции Synergy. IT Business & IT Education сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«Мы видим, что примерно 50 тыс специалистов не хватает на рынке ежегодно для того, чтобы все компании развивались и выполняли свои цели. Есть компании, в которых могут быть открыты и 2−3 тыс вакансий, и это значит, что есть дефицит, и IT-рынок стремительно растет», — сказал Федоров.

Сейчас, по его словам, украинские вузы выпускают 20 тысяч специалистов в IT-отрасли за год. На сегодня, как отметил Федоров, количество бюджетных мест в сфере подготовки IT-специалистов больше, чем, например, юристов, экономистов.

Но это, по словам Федорова, не решает проблемы, поскольку уровень преподавания математики, информатики в школах, и соответственно результаты ВНО по математике, не способствуют тому, чтобы на обучение в вузы приходили студенты с высоким уровнем базовой подготовки.

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Также Федоров отметил, что для удовлетворения потребностей рынка необходимо изменить и классификатор профессий, который не отражает реальное положение вещей в отрасли IT. Кроме этого для подготовки специалистов необходимо изменить подходы вузов, в частности, предоставить им возможность привлекать к преподаванию практиков, иностранных преподавателей. Это возможно только с предоставлением финансовой автономии высшим учебным заведениям, которые таким образом получат возможность адекватно оплачивать работу соответствующих специалистов.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что согласно прогнозам к 2030 году IT отрасль потребует до 500−600 тыс специалистов.