IT-рынку не хватает 50 тысяч специалистов ежегодно — Федоров

IT-рынку не хватает 50 тыс. специалистов ежегодно.
Об этом в ходе презентации дорожной карты реформирования IT-образования во время конференции Synergy. IT Business & IT Education сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Читайте также: Лучшие IT-работодатели 2021 — рейтинг
«Мы видим, что примерно 50 тыс специалистов не хватает на рынке ежегодно для того, чтобы все компании развивались и выполняли свои цели. Есть компании, в которых могут быть открыты и 2−3 тыс вакансий, и это значит, что есть дефицит, и IT-рынок стремительно растет», — сказал Федоров.
Сейчас, по его словам, украинские вузы выпускают 20 тысяч специалистов в IT-отрасли за год. На сегодня, как отметил Федоров, количество бюджетных мест в сфере подготовки IT-специалистов больше, чем, например, юристов, экономистов.
Но это, по словам Федорова, не решает проблемы, поскольку уровень преподавания математики, информатики в школах, и соответственно результаты ВНО по математике, не способствуют тому, чтобы на обучение в вузы приходили студенты с высоким уровнем базовой подготовки.
Читайте также: Кто из ІТ-специалистов получает самые большие зарплаты, и как достичь высоких результатов – исследование
Также Федоров отметил, что для удовлетворения потребностей рынка необходимо изменить и классификатор профессий, который не отражает реальное положение вещей в отрасли IT. Кроме этого для подготовки специалистов необходимо изменить подходы вузов, в частности, предоставить им возможность привлекать к преподаванию практиков, иностранных преподавателей. Это возможно только с предоставлением финансовой автономии высшим учебным заведениям, которые таким образом получат возможность адекватно оплачивать работу соответствующих специалистов.
Вице-премьер-министр подчеркнул, что согласно прогнозам к 2030 году IT отрасль потребует до 500−600 тыс специалистов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обладатели двойного гражданства смогут участвовать в выборах: закон ЗеленскогоВчера, 19:34 - 1155 28
В Украине средняя зарплата возросла более чем на 200 гривенВчера, 17:39 - 829 7
В Раде зарегистрировали законопроект о добровольном воинском учете для женщин5 ч. назад - 409 6
Налоговая амнистия: украинцам объяснили, придется ли доплачивать за старые квартиры7 ч. назад - 1951 5
Предприниматели сферы торговли массово регистрируют РРО — Гетманцев6 ч. назад - 1105 3
Кто может не уплачивать 1% в ПФУ при покупке недвижимости10 ч. назад - 6748
Должна быть на руках у работника: стали известны новые правила ведения и хранения трудовых книжек5 ч. назад - 3173
Представлен совершенно новый Kia Carens 2022 в стиле Sportage и Soul за $20 00016 ч. назад - 2153
Налоговая амнистия: украинцам объяснили, придется ли доплачивать за старые квартиры7 ч. назад - 1951 5
Топ-30 стран с наибольшим количеством украинских мигрантовВчера, 21:36 - 1852
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)Вчера, 15:10 - 457 1
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 1737 6
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2016
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2606 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2719