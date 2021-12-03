В Киеве подорожает аренда жилья — мнение эксперта

В следующем году в Киеве прогнозируют стремительное повышение стоимости аренды жилья. Его можно ждать уже весной 2022 года, пишет Сегодня.

Об этом заявила глава Киевского городского отделения АСНУ Елена Гайдамаха.

По ее мнению, в I полугодии 2022 года в сегменте аренды жилья ценовая ситуация будет зависеть от сезонных факторов.

«До апреля, до начала нового делового сезона, стоимость аренды будет оставаться более-менее устойчивой. В данный период незначительные ценовые колебания — до 1−2% – возможны только у 10−15% арендованного жилья», — считает Елена Гайдамаха.

Когда цена стремительно пойдет вверх. По ее прогнозу, период роста стоимости аренды возможен не раньше конца марта — начала апреля 2022 года, и будет связан с существенным ростом спроса. Эксперт подчеркнула, что в зависимости от активности потенциальных арендаторов, стоимость аренды в течение апреля-июня может возрасти до 10%.

«Спрос будет диктовать свои правила. И его уровень отразится на арендных ценах. Ожидается, что завершение отопительного сезона станет катализатором активизации потенциальных арендаторов. К этому следует добавить традиционный сезонный фактор: именно со второй половины марта миграционные процессы значительно усиливаются. Однако возможное подорожание стоимости аренды будет происходить без резких скачков — во II квартале 2022 года ежемесячное увеличение стоимости аренды не будет больше 3−5%», — подчеркнула специалист.

Спрос. По ее данным, начиная со II квартала 2022 года, как и в последние 3 года, более 60−65% спроса на аренду киевского жилья будет сконцентрировано в сегменте квартир площадью 35−50 м 2 преимущественно в советских домах, расположенных в местах с удачным транспортным сообщением.

«Традиционно подавляющее большинство арендаторов будут искать небольшие квартиры по относительно приемлемой цене. И из-за роста спроса сама ценовая динамика возможна именно на такой тип жилья», — рассказала Елена Гайдамаха.

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