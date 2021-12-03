Самые популярные методы угона машин

Как свидетельствует статистика, количество угонов автомобилей пошло резко вверх в 2014 году, когда началась война, а страна и правоохранительные органы были фактически неуправляемы. Пика эта цифра достигла в этом же году – 12 600 угонов.

Поскольку современная машина – это не только двигатель и колеса, а еще и сложнейшая электроника, то и угоняют машины с помощью электронных устройств.

Среди самых популярных – кодграбер. Принцип его работы построен на перехвате сигнала от брелока, с помощью которого владелец закрывает машину и ставит ее на охрану. Существуют различные модели кодграберов, которые перехватывают сигнал даже самых дорогих систем сигнализации.

Следующий способ – так называемый «удлинитель штатного кода». Он используется для краж машин с бесключевым доступом. Эта система просто усиливает сигнал от карточки-ключа, который лежит у водителя в кармане, когда тот находится вне ее.

Довольно популярная защита от угонов авто – иммобилайзер (устройство, без которого невозможно запустить двигатель автомобиля) – тоже нетрудно обойти. Практически в открытой продаже можно найти подходящее устройство, которое подключается к штатному разъему или монтируется в электросистему машины.

Следовательно, обойти тем или иным способом можно практически любую систему электронной защиты. Однако с этими способами угона тоже есть методы борьбы.

Это, например, установка сигнализации с диалоговым кодом, которая способна защитить машину от разбойного нападения, взлом кодграбером, отмычкой, усиление радиосигнала бесконтактного ключа, глушение GSM-сигнала.

Кроме упомянутых высокотехнологичных методов угонов есть и более простые и примитивные, но от того не менее действенные.

Машину можно просто забрать с места стоянки с помощью эвакуатора – на их работу сейчас никто не обращает внимания. Если в машине нет GPS-трекера или воры смогли заглушить его сигнал, надежды вернуть авто практически нет.

Что делать, когда эвакуируют ваше авто.

Машину могут угнать также сотрудники автосервиса или и автодилеры – недобросовестные работники этих центров часто просто изготавливают дубликаты ключей и брелоков сигнализации, а через некоторое время угоняют машину, воспользовавшись ими.

Можно также под тем или иным предлогом выманить водителя из-за руля, например, спровоцировав конфликт на светофоре. Пока водитель, оставив ключ в замке и не заглушив машину, разбирается с обидчиком, его подельник садится в авто и скрывается.

Не остались в прошлом и грубые, однако действенные методы – разбитие стекла и взлом замка зажигания. Эти методы применяют к недорогим автомобилям, не оборудованным сигнализацией или с дешевыми системами безопасности, которые можно отключить, просто перерезав провод.

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