Самые популярные методы угона машин

Как свидетельствует статистика, количество угонов автомобилей пошло резко вверх в 2014 году, когда началась война, а страна и правоохранительные органы были фактически неуправляемы. Пика эта цифра достигла в этом же году – 12 600 угонов.
Поскольку современная машина – это не только двигатель и колеса, а еще и сложнейшая электроника, то и угоняют машины с помощью электронных устройств.
Среди самых популярных – кодграбер. Принцип его работы построен на перехвате сигнала от брелока, с помощью которого владелец закрывает машину и ставит ее на охрану. Существуют различные модели кодграберов, которые перехватывают сигнал даже самых дорогих систем сигнализации.
Следующий способ – так называемый «удлинитель штатного кода». Он используется для краж машин с бесключевым доступом. Эта система просто усиливает сигнал от карточки-ключа, который лежит у водителя в кармане, когда тот находится вне ее.
Довольно популярная защита от угонов авто – иммобилайзер (устройство, без которого невозможно запустить двигатель автомобиля) – тоже нетрудно обойти. Практически в открытой продаже можно найти подходящее устройство, которое подключается к штатному разъему или монтируется в электросистему машины.
Следовательно, обойти тем или иным способом можно практически любую систему электронной защиты. Однако с этими способами угона тоже есть методы борьбы.
Это, например, установка сигнализации с диалоговым кодом, которая способна защитить машину от разбойного нападения, взлом кодграбером, отмычкой, усиление радиосигнала бесконтактного ключа, глушение GSM-сигнала.
Кроме упомянутых высокотехнологичных методов угонов есть и более простые и примитивные, но от того не менее действенные.
Машину можно просто забрать с места стоянки с помощью эвакуатора – на их работу сейчас никто не обращает внимания. Если в машине нет GPS-трекера или воры смогли заглушить его сигнал, надежды вернуть авто практически нет.
Что делать, когда эвакуируют ваше авто.
Машину могут угнать также сотрудники автосервиса или и автодилеры – недобросовестные работники этих центров часто просто изготавливают дубликаты ключей и брелоков сигнализации, а через некоторое время угоняют машину, воспользовавшись ими.
Можно также под тем или иным предлогом выманить водителя из-за руля, например, спровоцировав конфликт на светофоре. Пока водитель, оставив ключ в замке и не заглушив машину, разбирается с обидчиком, его подельник садится в авто и скрывается.
Не остались в прошлом и грубые, однако действенные методы – разбитие стекла и взлом замка зажигания. Эти методы применяют к недорогим автомобилям, не оборудованным сигнализацией или с дешевыми системами безопасности, которые можно отключить, просто перерезав провод.
Читайте больше в материале Finance.ua Способы угнать автомобиль и лучший метод защиты
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