Какие машины угоняют чаще всего (инфографика)

В 2020 году, как свидетельствуют данные Национальной полиции Украины, угнано 4 522 автомобиля, а за первое полугодие 2021-го зафиксировали 1 475 угонов. То есть тенденция к снижению количества угнанных авто четко прослеживается.

По данным НПУ, раскрывается примерно половина таких преступлений.

Несмотря на значительное ужесточение санкции статьи 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины – если раньше угонщик мог отделаться штрафом, то теперь ему «светит» 3-5 лет тюрьмы – желающих завладеть чужой машиной все еще много.

Как свидетельствует статистика, в прошлом году лидером по количеству угонов авто были:

Киев и область – 52%,

Харьковская область – 8,91%,

Одесская и Львовская области – 6,92%.

Однако по результатам первого полугодия 2021 года лидером неожиданно стал Харьков – 51,4% краж авто, а Киев опустился аж на четвертое место.

По данным Нацполиции и страховых фирм, в 2020 году воров больше всего интересовали машины следующих производителей:

Это не значит, что другие машины не угоняют – воруют все, даже «Таврии». Но перечисленные модели наиболее привлекательны для преступников – учитывая их стоимость и популярность среди автолюбителей. В частности, и среди тех, кто готов купить краденое авто. Именно эта категория “автолюбителей” и является заказчиками значительного количества угонов автомобилей.

Кроме того, набирает популярность довольно заманчивый и легкий способ «заработка» для автоугонщиков – угнать машину и «перепродать» его человеку, у которого украли.

Читайте больше в материале Finance.ua – Способы угнать автомобиль и лучший метод защиты. Предупрежден – защищен