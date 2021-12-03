Какие машины угоняют чаще всего (инфографика)

В 2020 году, как свидетельствуют данные Национальной полиции Украины, угнано 4 522 автомобиля, а за первое полугодие 2021-го зафиксировали 1 475 угонов. То есть тенденция к снижению количества угнанных авто четко прослеживается.
По данным НПУ, раскрывается примерно половина таких преступлений.
Несмотря на значительное ужесточение санкции статьи 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины – если раньше угонщик мог отделаться штрафом, то теперь ему «светит» 3-5 лет тюрьмы – желающих завладеть чужой машиной все еще много.
Как свидетельствует статистика, в прошлом году лидером по количеству угонов авто были:
Однако по результатам первого полугодия 2021 года лидером неожиданно стал Харьков – 51,4% краж авто, а Киев опустился аж на четвертое место.
По данным Нацполиции и страховых фирм, в 2020 году воров больше всего интересовали машины следующих производителей:
Это не значит, что другие машины не угоняют – воруют все, даже «Таврии». Но перечисленные модели наиболее привлекательны для преступников – учитывая их стоимость и популярность среди автолюбителей. В частности, и среди тех, кто готов купить краденое авто. Именно эта категория “автолюбителей” и является заказчиками значительного количества угонов автомобилей.
Кроме того, набирает популярность довольно заманчивый и легкий способ «заработка» для автоугонщиков – угнать машину и «перепродать» его человеку, у которого украли.
Читайте больше в материале Finance.ua – Способы угнать автомобиль и лучший метод защиты. Предупрежден – защищен
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