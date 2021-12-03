Таблетки от коронавируса: в Pfizer заявили о 90% эффективности

Компания Pfizer заявляет, что ее таблетки против коронавируса почти на 90% снижают госпитализацию и смертность пациентов. Кроме того, препарат сохраняет эффективность и против штамма Омикрон. Об этом сообщает Радио Свобода.
Результаты исследования основаны на показателях около 1200 людей. Отмечается, что ни один человек в исследовании, кто получил лекарство от Pfizer, не умер.
Таблетки Pfizer нужно принимать вместе с противовирусными препаратами, такими как Ритонавир каждые 12 часов в течение пяти дней после появления симптомов.
В компании также напомнили, что ревакцинация ее препаратом обещает стать эффективной защитой от Омикрона.
По словам гендиректора Pfizer Альберта Бурлы, защита от этого варианта будет улучшена с помощью третьей прививки.
В компании также разрабатывают специальную вакцину против Омикрона, которая в случае получения разрешения регулирующих органов будет готова к поставкам в течение 100 дней.
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