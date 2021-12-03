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ФЛПам и нанятым работникам выплатят «весеннее» карантинное пособие: как получить услугу

ФЛПам и нанятым работникам выплатят «весеннее» карантинное пособие: как получить услугу

Физические лица-предприниматели (ФЛП) и наемные работники, которые неверно внесли IBAN, могут еще получить 8000 гривен пособия.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как получить услугу.

“Пособие от государства получит ограниченное количество людей — только те, кто указал некорректный номер счета IBAN во время заполнения заявки. По нашим подсчетам это около 2500 украинцев”, – сообщили в “Дія”.

Как получить услугу:

  • перейдите по ссылке
  • авторизуйтесь на портале Дія;
  • проверьте информацию о себе, если нужно — исправьте ее в профиле пользователя. Если все данные верны — нажмите «Далее»;
  • введите правильный IBAN, проверьте его и нажмите «Готово».

До 20 декабря 2021 года можно воспользоваться услугой и уточнить реквизиты для получения пособия.

Справка Finance.ua:

  • 7 декабря в Министерстве социальной политики сообщили, что правительство выплатит украинцам недополученные суммы пособия в размере 8000 гривен, которые подали заявления в апреле-мае 2021 года, но не получили ее из-за неверно указанной информации о банковском счете;
  • перечисление средств будет производиться АО “Ощадбанк” на банковский счет (по стандарту IBAN) в банке, в котором открыт счет, указанный в сообщении.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
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