ФЛПам и нанятым работникам выплатят «весеннее» карантинное пособие: как получить услугу

Физические лица-предприниматели (ФЛП) и наемные работники, которые неверно внесли IBAN, могут еще получить 8000 гривен пособия.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как получить услугу.
“Пособие от государства получит ограниченное количество людей — только те, кто указал некорректный номер счета IBAN во время заполнения заявки. По нашим подсчетам это около 2500 украинцев”, – сообщили в “Дія”.
Как получить услугу:
До 20 декабря 2021 года можно воспользоваться услугой и уточнить реквизиты для получения пособия.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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