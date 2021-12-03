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Apple выпустила андроид-приложение для поиска подброшенных трекеров AirTag

Apple выпустила андроид-приложение для поиска подброшенных трекеров AirTag

Компания Apple выпустила новый Tracker Detect, который уже доступен в магазине Google Play. Он позволяет пользователям Android-устройств определять, находятся ли рядом с ними трекеры AirTag и обнаруживать их точное расположение.

Согласно описанию программы Tracker Detect ищет трекеры и другие устройства, что совместимы с сетью Локатора. То есть, приложение может работать не только с AirTag, но и с другими продуктами, включая некоторые модели беспроводных наушников и трекер Chipolo Bluetooth.

Apple сообщает, что пользователи Android-устройств также могут использовать новое приложение для того, чтобы обнаружить, не использует ли кто-то AirTag для слежения за ними. С выпуском стабильной iOS 15.2 такая возможность стала доступной и пользователям iPhone и iPad.

Apple выпустила AirTag 20 апреля 2021 года и сразу же пользователи задумались над вопросом безопасности, ведь это небольшое устройство, казалось бы, просто создано для того, чтобы подбросить кому-то в рюкзак и отследить расположение или передвижение.

Сначала Apple отрицала такой сценарий использования гаджета, однако впоследствии признала, что злоумышленники могут использовать его именно так. Масла в огонь подбросили и несколько успешных экспериментов журналистов, которые испытали на практике возможность слежки за человеком посредством AirTag.

Теперь же Apple пытается бороться с таким сценарием использования устройства и выпускает разнообразные обновления для самого гаджета и отдельное приложение для пользователей разных платформ, которые смогут благодаря программе обнаружит,ь нет ли рядом с ними трекера.

По материалам Телеканал новин 24
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