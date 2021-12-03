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Huawei представила умную бутылку, определяющую, сколько воды вы пьете (фото)

Компания Huawei выпустила умную бутылку Haers Smart Water Bottle, которая работает на собственной платформе HarmonyOS и имеет некоторые интересные функции.

Новая бутылка Haers Smart Water Bottle предлагается в Китае в магазинах Vmall и Jingdong (JD.com) по стартовой цене 22 доллара на начальной стадии, но розничная цена составит 25 долларов.

Haers Smart Water Bottle предлагает широкий спектр функций, в основе которых лежит HarmonyOS. Бутылка доступна в разных цветах, она может отправлять напоминания о питье, а также поддерживает правильное хранение различных жидкостей, включая молоко, воду, сок, колу, кофе и другие. Умная бутылка обладает антибактериальными свойствами и может хранить содержимое до 12 часов как в горячем, так и холодном виде.

Бутылка знает, когда и сколько вы пьете, и показывает объем оставшейся жидкости.
Встроенный трехосевой датчик движения способен распознавать, когда пьет пользователь. Поэтому бутылка может предоставлять данные о количестве выпитой жидкости в разное время в течение суток.

Колба изготовлена ​​из нержавеющей стали 316L, на корпусе бутылки есть экран, на котором отображается температура и оставшийся объем жидкости. Емкость бутылки не сообщается, но изображение намекает на 1,5 л.

По материалам ITsider.
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