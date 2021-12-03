Уличная парковка: цены в зонах парковки Украины и мира

Аналитики Picodi.com изучили стоимость автомобильных парковок в 48 столицах и крупных городах мира, а также льготы на парковку для жителей той или иной зоны.
В рамках данного исследования сравнивали стоимость часа парковки в будний день в платной зоне и цену абонемента для жителей соответствующей зоны платной парковки.
Стоимость часа парковки. Из всех городов, вошедших в рейтинг, самая дорогая парковка зафиксирована в столице Великобритании. Один час парковки в Лондоне достигает 11,29 $. Оставить машину в самом центре Амстердама стоит 8,55 $, а в столице Норвегии — Осло — 8,57 $.
Счастливыми обладателями самой выгодной цены за парковку стали жители Еревана. Час парковки в столице Армении обойдётся лишь в 0,21 $.
Цена одного часа зависит от спроса на парковку в данном районе. Как правило, чем дальше от центра — тем дешевле.
Киев относится к городам, в которых стоимость платной парковки зависит от территориальной зоны. Цена за час парковки здесь колеблется от 5 ₴ до 35 ₴ (от 0,19 $ до 1,32 $).
Самая дорогая часовая парковка по Украине зафиксирована именно в Киеве — 35 гривен за час в I территориальной зоне. Самая низкая стоимость парковки за час равна 5 грн. Такую цену можно встретить в некоторых парковочных зонах Киева, Львова, Одессы и в Харькове.
Стоимость абонемента для резидентов. Обычно жители зоны платной парковки имеют особые права. На них не распространяются ограничения по времени парковки и им доступны значительно более выгодные тарифы, при условии, что они постоянно проживают в городе и платят в нём налоги.
В 6 из 48 рассмотренных городов жители могут оставить машину в зоне платной парковки бесплатно, если припаркуются недалеко от дома. Такая возможность доступна автовладельцам в Лиссабоне, Риме, Буэнос-Айресе и Мехико.
Автомобилисты из Варшавы, проживающие в зоне платной парковки, могут приобрести резидентное разрешение на парковку за 7,4 $ в год, которое позволит оставлять машину недалеко от дома, либо за 147 $ в год, чтобы иметь возможность парковаться во всей зоне. Аналогичный абонемент в Праге стоит от 27 $ до 54 $ в зависимости от зоны, в Берлине — 12 $ (независимо от зоны), а дороже всего в Стокгольме (от 407 до 1 492 $), Риге (от 342 до 1 163 $) и Амстердаме (от 36 до 647 $).
Киев же относится к 6 городам исследования, в которых жители улиц с платной парковкой не имеют льгот.
Стоит отметить, что зона платной парковки редко охватывает весь город. Например, в Варшаве эта территория составляет всего лишь 8% от площади города, в Праге — 21%, в Берлине — 5%. Особого внимания достоин Париж: здесь весь город — это зона платной парковки.
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