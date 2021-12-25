0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Четверть денег украинцы тратят в Интернете

Четверть денег украинцы тратят в Интернете

Каждая четвертая гривна потрачена по платежной карте в Интернете.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан в ходе круглого стола «Когда все будет cashless: как в ближайшее время будут развиваться безналичные платежи в Украине», организованного «Финансовым клубом».

«Около четверти расчетов, как в объеме, так и количестве, – это покупка в Интернете, – сообщил Алексей Шабан. – Средний чек оплаты в интернете составляет около 400 грн, что больше, чем 240 грн в «наземных» магазинах».

По словам исполнительного директора, руководителя блока «Розничный бизнес и маркетинг» Альфа-Банка Ольги Филиппенко, три ключевые тенденции способствуют развитию безналичных платежей.

«Первый фактор – удаленная идентификация. Украинцы теперь могут стать клиентами любого банка, который поддерживает удаленную идентификацию, либо через «Дію», либо через видеочат. Это способствует тому, что люди привыкают пользоваться современными и удобными технологиями и банковскими сервисами», – считает она.

Второй фактор – это мобильный банк. «Стать клиентом банка можно через мобильный банк, и развитие цифрового банка помогает развитию безналичных платежей», – отметила Ольга Филиппенко.

Третья тенденция – внедрение цифровых карт. «В мобильном банкинге можно открыть цифровую виртуальную карту, которая полностью идентична по функционалу и программе лояльности пластиковой карте. И за этот год в Альфе 40% всех открытых карт – цифровые карты в мобильном банке. Клиент добавляет эту карту в Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay и пользуется ею», – рассказала банкир.

Легкость эмиссии позволяет украинцам одновременно пользоваться картами многих банков, что усиливает фактор конкуренции. «93% клиентов ОТП Банка имеют карту любого другого банка. Вопрос только, является ли ОТП Банк для них банком первого выбора – основным банком», – рассказал член правления по развитию розничного бизнеса ОТП Банка Олег Клименко.

«Интернет-решения будут трендом на будущие годы», – считает зампред правления ТАСкомбанка Артур Муравицкий. Но избавиться от наличных будет непросто. «Мы пытаемся общаться с клиентами, чтобы понять мотивы их поведения. Взяли клиентов, которые более 70% своих доходов снимают наличными. Есть три фактора, которые влияют на это. Первый – уровень доходов. Люди с зарплатой менее 12 тыс. грн склонны к такому поведению. Второе – влияние места проживания, наличие соответствующей платежной инфраструктуры. И третье – место работы», – отмечает Олег Клименко.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.