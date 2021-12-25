Четверть денег украинцы тратят в Интернете

Каждая четвертая гривна потрачена по платежной карте в Интернете.
Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан в ходе круглого стола «Когда все будет cashless: как в ближайшее время будут развиваться безналичные платежи в Украине», организованного «Финансовым клубом».
«Около четверти расчетов, как в объеме, так и количестве, – это покупка в Интернете, – сообщил Алексей Шабан. – Средний чек оплаты в интернете составляет около 400 грн, что больше, чем 240 грн в «наземных» магазинах».
По словам исполнительного директора, руководителя блока «Розничный бизнес и маркетинг» Альфа-Банка Ольги Филиппенко, три ключевые тенденции способствуют развитию безналичных платежей.
«Первый фактор – удаленная идентификация. Украинцы теперь могут стать клиентами любого банка, который поддерживает удаленную идентификацию, либо через «Дію», либо через видеочат. Это способствует тому, что люди привыкают пользоваться современными и удобными технологиями и банковскими сервисами», – считает она.
Второй фактор – это мобильный банк. «Стать клиентом банка можно через мобильный банк, и развитие цифрового банка помогает развитию безналичных платежей», – отметила Ольга Филиппенко.
Третья тенденция – внедрение цифровых карт. «В мобильном банкинге можно открыть цифровую виртуальную карту, которая полностью идентична по функционалу и программе лояльности пластиковой карте. И за этот год в Альфе 40% всех открытых карт – цифровые карты в мобильном банке. Клиент добавляет эту карту в Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay и пользуется ею», – рассказала банкир.
Легкость эмиссии позволяет украинцам одновременно пользоваться картами многих банков, что усиливает фактор конкуренции. «93% клиентов ОТП Банка имеют карту любого другого банка. Вопрос только, является ли ОТП Банк для них банком первого выбора – основным банком», – рассказал член правления по развитию розничного бизнеса ОТП Банка Олег Клименко.
«Интернет-решения будут трендом на будущие годы», – считает зампред правления ТАСкомбанка Артур Муравицкий. Но избавиться от наличных будет непросто. «Мы пытаемся общаться с клиентами, чтобы понять мотивы их поведения. Взяли клиентов, которые более 70% своих доходов снимают наличными. Есть три фактора, которые влияют на это. Первый – уровень доходов. Люди с зарплатой менее 12 тыс. грн склонны к такому поведению. Второе – влияние места проживания, наличие соответствующей платежной инфраструктуры. И третье – место работы», – отмечает Олег Клименко.
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