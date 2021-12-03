«Грузовик года 2022»: электропикап Rivian R1T получил неожиданное звание

Журнал MotorTrend назвал электропикап Rivian R1T «Грузовиком года 2022». То, что журнал с мировым именем присвоил Rivian R1T такое звание, свидетельствует о том, что за автомобилями на электротяге будущее.
Признание MotorTrend электропикапа Rivian R1T не редкость, ведь это первый полностью электрический пикап, который вышел на рынок США, и сразу же получил множество положительных отзывов.
Rivian R1T – это гораздо больше, чем просто «надежный пикап». R1T является исключительным примером того, каким должен быть современный пикап в очень быстро меняющейся автомобильной промышленности, – подчеркнули в MotorTrend.
В то же время глава редакции MotorTrend Group Эд Ло подчеркнул, что звание «Грузовик года 2022» говорит о том, что Rivian R1T – это «монументальное достижение, которое поражает качеством дизайна, инженерии, материалов и технологий, которым сегодня нет равных среди грузовиков, обеспечивая при этом такие впечатления от вождения, как высокопроизводительный автомобиль класса люкс».
Стоит отметить, что при выборе «Грузовика года 2022» оценивали шесть важных критериев: безопасность, эффективность, стоимость, прогресс в дизайне, инженерное совершенство и выполнение запланированных функций. Результаты доказывают, что R1T не только соответствует или превышает «функциональные требования» настоящего пикапа, но и уравновешивает все это с современной и минималистичной эстетикой, которая исполнена высококачественными материалами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стартап: дирижабль на водородном топливе сможет нести в 8-10 раз больше груза, чем обычный самолётВчера, 01:08 - 771 11
За два года «Большой стройки» обновили 40% основной сети дорог – ЗеленскийПозавчера, 17:04 - 714 7
5 тысяч домов планируют утеплить в следующем годуПозавчера, 21:30 - 553 7
Для «бабушек» и «дедушек» запустили криптовалютную биржуВчера, 11:12 - 1392 2
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютерыВчера, 10:33 - 594 2
В каких странах хорошие зарплаты для украинцев: условия работы и специальностиВчера, 12:09 - 2448
Для «бабушек» и «дедушек» запустили криптовалютную биржуВчера, 11:12 - 1392 2
Китайская компания представила электромобиль с запасом хода более 1000 кмВчера, 06:39 - 1212
Насколько обоснован текущий курс гривны (опрос)Вчера, 08:13 - 1104 2
Важные особенности iPhone 14 и iPhone 15 - источникВчера, 07:16 - 1050
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютерыВчера, 10:33 - 592 2
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1858
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2396 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2537
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 674