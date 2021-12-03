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«Грузовик года 2022»: электропикап Rivian R1T получил неожиданное звание

Журнал MotorTrend назвал электропикап Rivian R1T «Грузовиком года 2022». То, что журнал с мировым именем присвоил Rivian R1T такое звание, свидетельствует о том, что за автомобилями на электротяге будущее.

Признание MotorTrend электропикапа Rivian R1T не редкость, ведь это первый полностью электрический пикап, который вышел на рынок США, и сразу же получил множество положительных отзывов.

Rivian R1T – это гораздо больше, чем просто «надежный пикап». R1T является исключительным примером того, каким должен быть современный пикап в очень быстро меняющейся автомобильной промышленности, – подчеркнули в MotorTrend.

В то же время глава редакции MotorTrend Group Эд Ло подчеркнул, что звание «Грузовик года 2022» говорит о том, что Rivian R1T – это «монументальное достижение, которое поражает качеством дизайна, инженерии, материалов и технологий, которым сегодня нет равных среди грузовиков, обеспечивая при этом такие впечатления от вождения, как высокопроизводительный автомобиль класса люкс».

Стоит отметить, что при выборе «Грузовика года 2022» оценивали шесть важных критериев: безопасность, эффективность, стоимость, прогресс в дизайне, инженерное совершенство и выполнение запланированных функций. Результаты доказывают, что R1T не только соответствует или превышает «функциональные требования» настоящего пикапа, но и уравновешивает все это с современной и минималистичной эстетикой, которая исполнена высококачественными материалами.

По материалам Autogeek
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