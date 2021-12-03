Как будет выглядеть будущий автомобиль Apple

Apple тщательно охраняет информацию о том, как развивается ее автомобильный проект. Используя патенты, поданные технологическим гигантом, лизинговая компания Vanarama представила свое видение будущего Apple Car.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Vanarama.
Внешне угловатый электромобиль выглядит компактным кросс-хэтчбеком. Отметим также узкую светодиодную оптику и, неожиданно, настоящую решетку радиатора — совсем, как у автомобилей с ДВС. Возможно, она нужна для эффективного охлаждения электрической силовой установки. Белый матовый окрас — «самая популярная цветовая схема с момента выпуска iPhone 4 в 2010 году».
Для удобства посадки/высадки передние и задние двери распахиваются навстречу друг другу, а дверные стойки вообще отсутствуют.
В салоне самым заметной идеей Apple является патент EP2581248B1, в котором подробно описана модернизация традиционной автомобильной приборной панели. Положение органов управления можно полностью настроить в зависимости от предпочтений водителя, с почти бесконечным количеством комбинаций.
Предлагаются также бесшовные дисплеи без каких-либо четких краев — это вполне вписывается в минималистичный подход Apple к дизайну. Патент на «интеллектуальный автоматизированный помощник» также намекает на обновленный персональный ассистент Siri, который вместо того, чтобы реагировать только на прямые вопросы и команды, создаст интерактивную среду общения, внося изменения в характер движения и выдавая рекомендации водителю. Бортовая система автомобиля будет максимально синхронизирована с гаджетами владельца — смартфоном, умными часами
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