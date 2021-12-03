Как будет выглядеть будущий автомобиль Apple

Apple тщательно охраняет информацию о том, как развивается ее автомобильный проект. Используя патенты, поданные технологическим гигантом, лизинговая компания Vanarama представила свое видение будущего Apple Car.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Vanarama.

Внешне угловатый электромобиль выглядит компактным кросс-хэтчбеком. Отметим также узкую светодиодную оптику и, неожиданно, настоящую решетку радиатора — совсем, как у автомобилей с ДВС. Возможно, она нужна для эффективного охлаждения электрической силовой установки. Белый матовый окрас — «самая популярная цветовая схема с момента выпуска iPhone 4 в 2010 году».

Для удобства посадки/высадки передние и задние двери распахиваются навстречу друг другу, а дверные стойки вообще отсутствуют.



В салоне самым заметной идеей Apple является патент EP2581248B1, в котором подробно описана модернизация традиционной автомобильной приборной панели. Положение органов управления можно полностью настроить в зависимости от предпочтений водителя, с почти бесконечным количеством комбинаций.