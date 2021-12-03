Эксперты рассказали, почему не надо хранить зимой авто в теплом гараже

Автоэксперты отметили, что техническим узлам машины резкие перепады температур не полезны. Если из теплого гаража выехать на 20-градусный мороз, то охлаждение будет быстрым. Прежде всего страдает лакокрасочное покрытие кузова.
Дело в том, что разные материалы имеют разную теплопроводность. Из-за того, что детали кузова начинают коробиться от низких температур, на краске появляются микроскопические трещины и вздутия. Когда с холода автомобиль заезжает обратно в теплый гараж, из-за резкой смены температур начинается обратный процесс. Чем чаще это происходит, тем больше повреждений получает кузов машины.
Еще одна проблема от перепада температур – конденсат, который проникает в микротрещины на кузове и вызывает коррозию. Также от повышенной влажности страдает электричество. Кроме того, перепады температуры плохо влияют даже на подвеску. Прежде всего выходят из строя резинометаллические шарниры, опоры и пыльники. Наконец, конденсат накапливается и в бензобаке, а о последствиях наличия воды в топливной системе нам хорошо известно.
Конечно, у гаража есть и много плюсов. Аккумулятор меньше теряет заряд, а двигатель легче запускается. Масло в моторе застывает не так сильно. Эксперты считают, что лучше всего хранить автомобиль в холодном гараже, который хорошо проветривается.
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