Lexus показал кроссовер RZ, который будет конкурировать с Mercedes-Benz EQC

Компания Lexus раскрыла новинку RZ 450e на официальных фотографиях – это электрический кроссовер, который разделил архитектуру e-TNGA с Toyota bZ4X и Subaru Solterra. От соплатформенников премиальный батарейный внедорожник отличается дизайном: он сохранил L-образные ходовые огни, а вместо решетки радиатора получил заглушку известной веретенообразной формы. Основным конкурентом новинки на рынке станет Mercedes Benz EQC.

Еще из предыдущих тизеров стало понятно, что 450e приобретет уникальные черты, по которым кроссовер можно будет отличить от непремиальных Toyota bZ4X и Subaru Solterra. У электрокара иначе выполнены задние стойки, крышу венчают два необычных аэродинамических «плавника», а на корме расположен задний фонарь, протянувшийся на всю ширину кузова. При этом зарядный порт у всех трех электромобилей расположен в том самом месте.

Снимков салона пока нет, как и официальной информации о силовой установке.

Для bZ4X и Solterra заявлены две версии с одним и двумя электромоторами на передней и задней оси (во втором случае их суммарная отдача составляет 218 лошадиных сил). Их питает батарея емкостью 71,4 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода на уровне 460 километров по циклу WLTC. Ранее было озвучено предположение, что RZ будет технически унифицирован с моделями Toyota и Subaru, но индекс 450e намекает на более мощную силовую установку. Скорее всего, уже в базе кроссовер будет полноприводным и получит фирменную систему распределения тяги Direct4.

Полноценный дебют Lexus RZ 450e ожидается в течение 2022 года. Кроме Mercedes-Benz EQC, новинка должна конкурировать с Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron и Genesis GV60.

Согласно стратегии электрификации Lexus, к 2030 году марка будет иметь по электрокару в каждом сегменте, при этом к концу десятилетия в Европе, Северной Америке и Китае компания будет продавать только электрокары. Еще через пять лет автомобили Lexus с традиционным ДВС исчезнут и с других рынков.