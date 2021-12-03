Национальная гвардия получила более 40 специализированных машин (фото)

В Киеве водители воинских частей Национальной гвардии Украины приняли ключи и сертификаты от 45 новых специализированных микроавтобусов, предназначенных для охраны общественного порядка, а также выполнения оперативных задач вне пункта постоянной дислокации.
Об этом сообщает MMR.net.ua со ссылкой на пресс-службу НГУ.
«Это современные и удобные автомобили, которые подходят для наших задач в условиях города. Ежедневно на патрулирование привлекается большое количество личного состава, чтобы предотвратить правонарушения и обеспечить безопасность граждан. Благодаря новой технике улучшатся оперативные возможности подразделений НГУ по охране общественного порядка», – отметил заместитель командующего НГУ генерал-лейтенант Николай Николенко.
В основе новых автомобилей, изготовленніх по заказу Нацгвардии, — шасси автомобиля Ford Tranzit. В ближайшие дни они поступят в воинские части в разные регионы Украины.
По словам Николенко, за последние два года автопарк НГУ пополнился более чем 100 единицами такой техники.
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