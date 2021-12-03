Гетманцев обратился к бизнесу, который был идентифицирован системой как рисковый

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев обратился к бизнесу в своем Telegram-канале. Finance.ua узнал подробности.
«Хочу обратиться к реальному бизнесу, который был идентифицирован системой как рисковый в виду определённых условий хозяйствования в прошлом. Вам необходимо подать информацию и копии документов с пояснениями своей хозяйственной деятельности в ГНС в электронной форме. С перечнем документов, которые необходимо подать для рассмотрения вопроса об исключении плательщика налога из списка рисковых, можно ознакомиться в Постановлении КМУ N 1165 от 11.12.2019», — написал он.
По результатам изучения ваших доводов налоговая примет решение о восстановлении таблицы либо отмены статуса рисковости в соответствии с законом.
«Сделано это будет незамедлительно и, что важно понять, без какого-либо вознаграждения. В случае если все же на каком-либо уровне вам предложат оплатить эту „услугу“, прошу сразу же обращаться ко мне. Телефон и почту вы знаете, — написал он. — Наши действия необходимы, чтобы раз и навсегда положить конец коррупции в налоговой службе».
Ранее Гетманцев прокомментировал ход амнистии капиталов: граждане декларируют в рамках налоговой амнистии крупные суммы, но основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика еще не пошел.
Напомним, в сентябре он анонсировал борьбу с переводом работников на ФЛП. По его словам, в Украину поступает $ 12,121 млрд переводов от заробитчан. Если кто-то из них в будущем за эти деньги будет что-то покупать, то придется показать легальность происхождения данных средств. У украинцев, которые трудятся за границей, есть право задекларировать заработанное, резюмировал он.
Гетманцев также посчитал, сколько денег украинцы хранят «под подушкой». Он считает, что ориентировочное количество неучтенных государством «теневых» заработков, которые украинские налогоплательщики не показывают государству, достигает 50 млрд грн.
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