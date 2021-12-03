0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Лучшие модели автомобилей по устойчивости кузова к коррозии

Лучшие модели автомобилей по устойчивости кузова к коррозии

Вторичный рынок автомобилей в Украине пользуется хорошей популярностью, тем более, если речь идет о сравнительно не старых моделях трехлетней или четырехлетней давности. В связи с этим эксперты составили рейтинг самых популярных моделей, опираясь на техническое состояние машины, а именно состояние кузова, пишет svidok

В итоге специалисты провели исследование по 600 параметрам, осмотрев почти 2600 автомобилей. При этом не принимались во внимание редкие модели и те, которые были осмотрены менее чем 30 раз.

Рейтинг подержанных автомобилей относительно состояния кузова. Список составлен по пятибалльной системе от самой высокой оценки до самой низкой.

  • ТОП-10 возглавляет корейская модель Hyundai Creta первого поколения. Оценка – 3,55 балла.
  • Volkswagen Tiguan II занял второе место с показателем 3,50 баллов.
  • На третьей строчке расположился еще один кроссовер – Ford Kuga рестайлинг второго воплощения. Количество баллов – 3,44.
    Японский Nissan Qashqai второго поколения также показал приличные результаты – 3,41 балла.
  • Популярный кросс Toyota RAV4 (рестайлинговая модификация четвертого поколения) с показателем 3,38 балла замыкает ТОП-5 рейтинга.
  • Шестая строка – Renault Captur. Модель набрала в свой актив 3,34 балла.
  • Чешский бренд в лице рестайлинговой модели третьей генерации Skoda Octavia заработал 3,30 баллов.
  • Kia Optima (IV поколение рестайл) также имеет достойное качество износостойкости кузова – 3,28 балла.
  • Lada Vesta получила 3,26 баллов.
  • И в конце списка – Ford Focus третьего поколения после рестайлинга. Его оценка – 3,21 балла.

Таким образом можно сделать вывод, что в первой десятке по износостойкости кузова находятся по две южнокорейские, японские и американские модели. Кроме того, в рейтинг попал французский автомобиль, немецкий, российский и чешский лифтбек, разработанный той же немецкой компанией VW.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.