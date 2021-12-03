Лучшие модели автомобилей по устойчивости кузова к коррозии

Вторичный рынок автомобилей в Украине пользуется хорошей популярностью, тем более, если речь идет о сравнительно не старых моделях трехлетней или четырехлетней давности. В связи с этим эксперты составили рейтинг самых популярных моделей, опираясь на техническое состояние машины, а именно состояние кузова, пишет svidok
В итоге специалисты провели исследование по 600 параметрам, осмотрев почти 2600 автомобилей. При этом не принимались во внимание редкие модели и те, которые были осмотрены менее чем 30 раз.
Рейтинг подержанных автомобилей относительно состояния кузова. Список составлен по пятибалльной системе от самой высокой оценки до самой низкой.
Таким образом можно сделать вывод, что в первой десятке по износостойкости кузова находятся по две южнокорейские, японские и американские модели. Кроме того, в рейтинг попал французский автомобиль, немецкий, российский и чешский лифтбек, разработанный той же немецкой компанией VW.
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