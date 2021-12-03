Лучшие модели автомобилей по устойчивости кузова к коррозии

Вторичный рынок автомобилей в Украине пользуется хорошей популярностью, тем более, если речь идет о сравнительно не старых моделях трехлетней или четырехлетней давности. В связи с этим эксперты составили рейтинг самых популярных моделей, опираясь на техническое состояние машины, а именно состояние кузова, пишет svidok

В итоге специалисты провели исследование по 600 параметрам, осмотрев почти 2600 автомобилей. При этом не принимались во внимание редкие модели и те, которые были осмотрены менее чем 30 раз.

Рейтинг подержанных автомобилей относительно состояния кузова. Список составлен по пятибалльной системе от самой высокой оценки до самой низкой.

ТОП -10 возглавляет корейская модель Hyundai Creta первого поколения. Оценка – 3,55 балла.

Volkswagen Tiguan II занял второе место с показателем 3,50 баллов.

На третьей строчке расположился еще один кроссовер – Ford Kuga рестайлинг второго воплощения. Количество баллов – 3,44.

Японский Nissan Qashqai второго поколения также показал приличные результаты – 3,41 балла.

Популярный кросс Toyota RAV4 (рестайлинговая модификация четвертого поколения) с показателем 3,38 балла замыкает ТОП -5 рейтинга.

Шестая строка – Renault Captur. Модель набрала в свой актив 3,34 балла.

Чешский бренд в лице рестайлинговой модели третьей генерации Skoda Octavia заработал 3,30 баллов.

Kia Optima (IV поколение рестайл) также имеет достойное качество износостойкости кузова – 3,28 балла.

Lada Vesta получила 3,26 баллов.

И в конце списка – Ford Focus третьего поколения после рестайлинга. Его оценка – 3,21 балла.

Таким образом можно сделать вывод, что в первой десятке по износостойкости кузова находятся по две южнокорейские, японские и американские модели. Кроме того, в рейтинг попал французский автомобиль, немецкий, российский и чешский лифтбек, разработанный той же немецкой компанией VW.