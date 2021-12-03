Корейская Kia вытесняет конкурентов на рынке электромобилей в Европе

На трех крупнейших рынках электромобилей доминирует продукция местных марок, но некоторые страны демонстрируют незаурядную лояльность клиентов к корейским производителям. В Швеции продукция компании Kia заняла второе место, а в Нидерландах вышла на первое среди новых электромобилей уже в июле.
Появление на местном рынке новых моделей Kia в скором времени еще больше укрепит позиции корейской марки, пишет Business Korea со ссылкой на европейскую статистику.
До октября этого года, как поясняет издание, Kia занимала в Швеции – одном из лидеров по доле рынка новых электромобилей Европы, только третье место и уступала Tesla и Volkswagen, но в ноябре вышла на второе место, обойдя американского соперника.
В октябре компания успела продать только 11 электромобилей Kia EV6, которые дебютировали на шведском рынке только в этом месяце. В ноябре уже было продано 355 экземпляров Kia EV6.
Лидером по темпам внедрения электромобилей в Европе является Норвегия, которая в первые три квартала текущего года довела их долю на первичном рынке до 59,7 %.
На втором месте находится Исландия с 27,9% электромобилей, а Швеция занимает третье с 15,9%. При этом в последней из стран за период с января по сентябрь включительно было продано 36 000 электромобилей.
С января по ноябрь в Швеции нашли своих покупателей 6018 электромобилей марки Kia, тогда как Tesla продала лишь 5666 экземпляров. Впрочем, Volkswagen все равно опередил обоих конкурентов, реализовав в Швеции 9296 электромобилей за этот период.
В Нидерландах за первые три квартала этого года было продано примерно 30 000 электромобилей, и Kia сейчас является лидером местного рынка, получив этот статус еще в июле.
К ноябрю доля Kia на рынке Нидерландов выросла до 12,7%, марка Skoda немного отстала с 10,7% местного рынка электромобилей, а третье место занял Volkswagen с 8,5% рынка. Примечательно, что Tesla была лишь на четвертом месте с 4,8% рынка.
В третьем квартале следующего года Kia выведет на рынок Европы модель Niro EV, и тогда конкуренция со старожилами сегмента электромобилей дополнительно усилится.
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