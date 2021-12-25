Оливье и селедка под шубой: во сколько обойдется новогодний стол-2022 (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал в «Институте аграрной экономики», во сколько украинцам обойдутся главные блюда новогоднего стола.

Как отмечают исследователи, в среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2022 года для украинской семьи из 4 человек составит 1844,74 грн. По сравнению со стоимостью новогоднего стола-2021, цена выросла на 8,1%.

Как рассчитывали? Для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д. Расчет был сделан на основе данных Госстата, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам по состоянию на 1 декабря 2021 года.

Салат Оливье (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 198,54 грн (+24,6 % по сравнению с празднованием Нового года-2021). Самые дорогие ингредиенты блюда – колбаса – 100 грн за 0,5 кг (рост цен до 43 % в зависимости от производителя), 0,5 кг зеленого горошка – 35,00 грн (на 8 ), 6 яиц – 19,80 грн (на 37 %), 200 г соленых огурцов – 17,22 грн (на 4 %) и 180 г майонеза – 13,50 грн (на 8 % в зависимости от марки). Еще в 13,02 грн обойдутся 2 морковки (380 г), 5 картофелин (840 г) и 2 луковицы (230 г). Если по состоянию на конец 2021 года по сравнению с прошлым годом цена на морковь и картофель уменьшилась на 5,6 и 10% соответственно, то на лук выросла на 39 %.

Салат «Селедка под шубой» (1,5 кг продуктов) – 121,57 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 13,50 грн, 1 морковка (190 г) – 1,71 грн, 1 свекла (250 г) – 2,27 грн, 1 луковица (170 г) – 1,66 грн, 2 картофелины (280 г) – 2,43 грн.

Мясо. На 10-26% выросли расходы на мясные продукты:

полкило нарезки из сырокопченой колбасы «Салями» будет стоить 98,50 грн (+10,1% против цен 2020 года);

подчеревки копченой – 110 грн (+10%);

биток из свинины свежий – 115 грн (+4,5 %).

Мясо птицы (тушки) по состоянию на конец 2021 года остается самым дешевым среди видов мяса, тогда как куриное филе почти сравнялось с ценой свинины. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 120 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 грн.

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Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 75 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 50 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 14-30 %.

Овощи и фрукты. Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 185,38 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 17,38 грн, грибы (1 кг) – 55 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 105,80 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 70 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 26 грн, 1 лимон (200 г) – 9,80 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн. Шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Напитки:

бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) обойдется в 109 грн;

в полтора раза больше – 180 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка «Шабо» 5-летней выдержки;

безалкогольные напитки обойдутся в 81,00 грн. За 2 л сока «Садочок» придется заплатить 40,00 грн, за воду «Моршинская» (1,5 л) – 13,00 грн, за сладкую воду «Живчик» (2 л) – 28 грн.

Деликатесы. Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 480 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 260 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2324,74 грн.

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