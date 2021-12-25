Оливье и селедка под шубой: во сколько обойдется новогодний стол-2022 (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал в «Институте аграрной экономики», во сколько украинцам обойдутся главные блюда новогоднего стола.
Как отмечают исследователи, в среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2022 года для украинской семьи из 4 человек составит 1844,74 грн. По сравнению со стоимостью новогоднего стола-2021, цена выросла на 8,1%.
Как рассчитывали? Для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д. Расчет был сделан на основе данных Госстата, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам по состоянию на 1 декабря 2021 года.
Салат Оливье (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 198,54 грн (+24,6 % по сравнению с празднованием Нового года-2021). Самые дорогие ингредиенты блюда – колбаса – 100 грн за 0,5 кг (рост цен до 43 % в зависимости от производителя), 0,5 кг зеленого горошка – 35,00 грн (на 8 ), 6 яиц – 19,80 грн (на 37 %), 200 г соленых огурцов – 17,22 грн (на 4 %) и 180 г майонеза – 13,50 грн (на 8 % в зависимости от марки). Еще в 13,02 грн обойдутся 2 морковки (380 г), 5 картофелин (840 г) и 2 луковицы (230 г). Если по состоянию на конец 2021 года по сравнению с прошлым годом цена на морковь и картофель уменьшилась на 5,6 и 10% соответственно, то на лук выросла на 39 %.
Салат «Селедка под шубой» (1,5 кг продуктов) – 121,57 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 13,50 грн, 1 морковка (190 г) – 1,71 грн, 1 свекла (250 г) – 2,27 грн, 1 луковица (170 г) – 1,66 грн, 2 картофелины (280 г) – 2,43 грн.
Мясо. На 10-26% выросли расходы на мясные продукты:
Мясо птицы (тушки) по состоянию на конец 2021 года остается самым дешевым среди видов мяса, тогда как куриное филе почти сравнялось с ценой свинины. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 120 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443,50 грн.
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Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 75 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 50 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 14-30 %.
Овощи и фрукты. Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 185,38 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 17,38 грн, грибы (1 кг) – 55 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) – 38,00 грн.
Фрукты на праздничном столе обойдутся в 105,80 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 70 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 26 грн, 1 лимон (200 г) – 9,80 грн.
Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн. Шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.
Напитки:
Деликатесы. Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 480 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 260 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2324,74 грн.
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