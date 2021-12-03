Предварительная оценка рынка M&A Украины в 2021

Объем анонсированных и завершенных сделок слияния и поглощения (M&A) в Украине, включая корпоративные сделки, сделки по приватизации и венчурные сделки по технологическим компаниям по итогам 2021 года составил $2,14 млрд.

Об этом пишет в своих предварительных оценках InVenture.

По сравнению с 2020 годом совокупный объем сделок M&A по всем категориям вырос на 80%, а количество сделок – на 35% до 108 сделок M&A.

Учитывая невысокую публичность и прозрачность сделок, InVenture допускает, что размер рынка может быть выше, как минимуму на 20% и соответственно оценивается в $2,5 млрд.

В отраслевом разрезе наибольшее количество сделок M&A пришлось на: ИТ сектор (31 сделка на сумму $756 млн), сельское хозяйство и агробизнес, преимущественно агрокомпании с сфере растениеводства (17 сделок на сумму $154 млн), пищевую промышленность, где драйвером роста выступила приватизация спиртзаводов (14 сделок на сумму $58 млн), финансовая деятельность (8 сделок на сумму $109 млн), добывающая промышленность (8 сделок на сумму $108 млн), транспорт и складское хозяйство, преимущественно зерновые элеваторы (8 сделок на $34 млн).

Не на руку Украине. Если в 2020 году активность иностранных инвесторов по приобретению активов в Украине стагнировала, в первую очередь, в связи с распространением эпидемии COVID-19 в мировом масштабе, то в 2021 году риски военного вторжения России на территорию Украины выходят на первый план.

Многие западные инвестора все еще оценивают как большой незадействованный экономический потенциал Украины, однако необходимо серьезно потрудиться, чтобы изменить настроения инвесторов и привлечь инвестиции в нынешних реалиях.

Инвесторы по-прежнему считают Украину наиболее коррумпированной страной среди стран Европы, где процветает «великая коррупция», когда высокая власть связана с частными интересами.

Не на руку развитию рынка M&A в Украине сыграли конфликты между крупными иностранными инвесторами и государством Украина. Среди них стоит выделить иск через суд в Гааге на $4,5 млрд со стороны китайского инвестора Beijing Skyrizon к государству Украина в рамках национализации авиастроительного предприятия “Мотор Сич”.

Помимо этого, в публичной плоскости на протяжении 2021 года появлялись ряд прецедентов, связанных с несоблюдением прав западных инвесторов в Украине, в том числе рейдерство.

Несмотря на то, что значительная часть задолженности перед инвесторами – производителями электроэнергии из возобновляемых источников была погашена во второй половине 2021 года за счет привлеченных еврооблигаций на сумму $825 млн, дискриминация по выплате этих долгов сохраняет негативные сигналы для инвесторов в сектор альтернативной энергетики.