«еМалютка»: как и где получить услугу, сроки

В ноябре 2021 года 89% семей с младенцами получили услугу еМалютка. Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал у Минюста, какие вопросы чаще всего волнуют родителей при получении еМалютки.

Услуга предоставляется исключительно по желанию родителей ребенка или одного из них. Государственная регистрация рождения может проводиться только по месту рождения ребенка или месту регистрации его родителей или одного из них.

Подать заявление можно офлайн в:

роддоме, где родился ребенок (до выписки);

в ЦПАУ или отделе ГРАГС (по месту рождения ребенка или месту регистрации родителей).

Сроки. Родители обязаны безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня рождения ребенка, зарегистрировать его рождение в органе государственной регистрации актов гражданского состояния (статья 144 Семейного кодекса Украины). Несвоевременная без уважительной причины государственная регистрация родителями рождения ребенка влечет за собой наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан (статья 212¹ Кодекса Украины об административных правонарушениях). Получить комплексную услугу еМалютка могут только родители, которые не нарушили срок.

Свидетельство о рождении заявители могут получить только в учреждении, где они заказывали услугу? Нет. Заявители также могут заказать отправку свидетельства о рождении по Укрпочте. Стоимость доставки оплачивается заявителем при получении письма.

Кто может получить комплексную услугу еМалютка:

Заявление для получения комплексной услуги еМалютка могут подать:

родители, состоящие в браке и имеющие общую фамилию (двое или один из родителей);

родители, которые состоят в браке, но имеют разные фамилии (двое или один из родителей при наличии нотариальной доверенности и согласия отсутствующего из них на присвоение ребенку фамилии);

родители, которые не состоят в браке (двое или один из родителей при наличии нотариальной доверенности и совместного заявления матери и отца о признании отцовства);

одинокие мамы.

Заявление еМалютка должны подавать исключительно родители ребенка или один из них.

Справка Finance.ua: