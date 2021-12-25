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Количество платежных карт с начала года возросло на 7% — НБУ

Количество платежных карт с начала года возросло на 7% — НБУ

С начала 2021 года общее количество платежных карт в Украине возросло на 7% – до 78 млн штук.

Об этом в ходе круглого стола на тему: «Когда все будет cashless: как в ближайшее время будут развиваться безналичные платежи в Украине» сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

«С начала года общее количество платежных карт в Украине возросло на 7% и сейчас на руках украинцев есть 78 млн шт. карт. Показатель больше, чем в некоторых европейских странах», — сказал Шабан.

Он отметил, что количество бесконтактных карт с начала года возросло почти на треть — до 17 млн, однако еще более высокими темпами росло количество токенизированных карт, а именно на 39% и составляет 5,5 млн штук.

По словам Шабана, если посмотреть на действия украинцев с картой, то это уплата в торговой сети, еще 25% – приходятся на покупку в интернете.

Кроме этого, в 2020 и 2021 годах наблюдается активный рост доли и объемов бесконтактных и NFC-платежей. При этом темпы роста NFC платежей — больше, что свидетельствует об активном использовании токенизированных карт населением.

«В настоящее время 78% операций по оплате в физической торговой сети — бесконтактные», — отметил Шабан.

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По материалам Укринформ
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