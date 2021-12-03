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Apple добавила в iPhone функцию «цифрового наследства»

Apple добавила в iPhone функцию «цифрового наследства»

Компания Apple после продолжительного бета-тестирования 13 декабря выпустила обновление iOS 15.2 для iPhone, включающее множество новых функций и исправлений.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что компания дополнила операционную систему iOS 15.2 весьма интересной функцией «цифрового наследства» (Digital Legacy), позволяющей назначить человека, которому в случае смерти владельца iPhone будет открыт доступ к его личным данным и аккаунту iCloud.

Еще одним важным нововведением операционной системы стал отчет о конфиденциальности (App Privacy Report). Он предлагает пользователю проверять данные о том, как часто то или иное приложение обращалось к функциям смартфона (геолокации, камере, микрофону, медиатеке, телефонной книге) за последнюю неделю, а также видеть данные о сетевой активности.

Также появилась настройка безопасности, которая размывает фотографии обнаженных людей в iMessage на телефонах детей (пока эта функция доступна только в США).

Кроме этого, добавлена функция, показывающая, какие детали заменили на айфоне и использовали ли при этом оригинальные запчасти Apple. Функция доступна в «Настройках» в разделе об устройстве.

Кроме того, Apple выпустила обновление tvOS 15.2 для Apple TV и HomePod 15.2 для умных колонок HomePod.

Американская компания Apple Inc. приблизилась к достижению рыночной стоимости в 3 триллиона долларов, побив предыдущий исторический рекорд в капитализации.

По состоянию на начало декабря капитализация Apple составляет $2,875 трлн. Компании нужно вырасти еще на 6%, чтобы стать первой компанией, которая достигла рубежа в $3 трлн менее чем через четыре года после того, как она впервые превысила $1 трлн.

По материалам Дело
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