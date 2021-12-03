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Toyota запускает подписку на сервис удаленного запуска двигателя через брелок

Toyota запускает подписку на сервис удаленного запуска двигателя через брелок

Компания Toyota решила взимать плату с водителей за то, что они могут дистанционно запускать свои машины с помощью брелоков. Автомобили Toyota модельного ряда 2018 года и новее теперь будут требовать подписку, чтобы обеспечить работу функции удалённого запуска двигателя.

При покупке нового автомобиля Toyota покупателям предоставляется возможность выбора из множества услуг Connected Services. Одной из них как раз и является возможность удалённого запуска двигателя автомобиля с помощью брелока – Remote Connect.

Покупателям предлагается бесплатная пробная версия Remote Connect, а её продолжительность зависит от аудиопакета, входящего в комплектацию автомобиля. С толку сбивает тот факт, что лишь некоторые модели Toyota поддерживают пакеты Audio Plus или Premium Audio, с которыми предлагается бесплатная пробная версия Remote Connect.

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Другими словами, функция дистанционного запуска двигателя через брелок связана с комплектным аудиопакетом. При этом автомобиль с Audio Plus позволяет водителям бесплатно пользоваться услугой Remote Connect на протяжении 3 лет, а при наличии пакета Premium Audio продолжительность пробной версии сервиса составляет уже 10 лет. После окончания пробного периода водителям предстоит оплачивать доступ к Remote Connect на условиях подписки по цене $80 в год.

Однако не совсем понятно, входит ли функция удалённого запуска двигателя автомобиля с брелока в тарифный план. На странице сказано, что сервис Remote Connect позволяет водителю использовать свой смартфон, устройства умного дома или умные часы для запуска автомобиля. Но нет никаких упоминаний о возможности использования брелока для удалённого запуска.

По материалам ITC.ua
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