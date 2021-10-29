Представлена самая маленькая и доступная Toyota

Новая Toyota Aygo X официально представлена. Третье поколение хэтчбека поступит в продажу с начала 2022 года по цене примерно от 13 500 евро, то есть он остается самой доступной моделью бренда.

Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Toyota Aygo X 2022 остается компактным автомобилем японской марки на европейском рынке. Хотя хэтчбек ощутимо подрос по сравнению с предшественником:

длина – 3 700 мм;

ширина – 1 740 мм;

высота – 1 525 мм.



Фото: Toyota

Дизайн стал выразительнее – с широким передним воздухозаборником и раскосыми фарами. Кроме того, Toyota Aygo X приобрела внедорожные черты: ее клиренс увеличен, а на кузове появились защитные пластиковые накладки. За доплату даже доступны 18-дюймовые литые диски и сдвижная тканевая крыша.



Фото: Toyota

В салоне появился большой 9,0-дюймовый сенсорный дисплей, а отделку разбавили яркими вставками. Увеличенные размеры позволили сделать автомобиль просторнее и увеличить объем багажника до 231-829 л. Среди опций появились диодные фары, адаптивный круиз-контроль и система ночного видения.

Новая Toyota Aygo X сохранила 1,0-литровый 72-сильный бензиновый двигатель. Автомобиль весом 940 кг разгоняется до 100 км/ч за 15,6 с и развивает 158 км/ч. На выбор предложены 5-ступенчатая МКПП и вариатор. Хэтчбек имеет малый (9,4 м) диаметр разворота, что позволяет уверенно маневрировать в городских условиях.