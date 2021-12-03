Украина получит еще $150 млн кредита на вакцинацию от COVID-19

Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 13 декабря подписали соглашение о дополнительном займе в размере $ 150 млн. Деньги стране выделят в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», одобренного 17 мая 2021 года. Изначально объем программы составлял $ 90 млн.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства финансов, новый кредит направят на «укрепление системы общественного здоровья и поддержку неотложных мер реагирования на пандемию». В частности, закупят COVID-вакцины, оборудование для дезинфекции и утилизации. Также средства пустят на услуги логистики и обучение медицинского персонала.