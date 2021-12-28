Аренда жилья: самые популярные схемы квартирных мошенников

«Все врут», — говорил герой Хью Лори в сериале «Доктор Хаус» и был прав. Ложь не ограничивается безобидными словами, она трансформируется и разрастается в мошенничество. Мошенничество при аренде квартир имеет множество схем – издание The Page рассказало о наиболее распространенных.

Предоплата перед просмотром. «На эту квартиру много желающих. Чтобы придержать ее для вас, нужна предоплата», — скажут вам. Это наиболее распространенный способ мошенничества при аренде квартир. Еще перед просмотром мошенник может позвонить и сказать, что у него случилось ЧП, например заглохла машина. Для того чтобы все-таки доехать и показать потенциальному квартиросъемщику помещение, нужны деньги, поэтому мошенник попросит перечислить их на карту. Якобы для того, чтобы быстро решить свою проблему и приехать вовремя.

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Любая просьба отправить деньги на карту незнакомому человеку при поиске жилья — угроза мошенничества. Ни денег, ни квартиры потенциальный арендатор не увидит. Это же касается и риелторов: если тот просит задаток, от его услуг лучше отказаться.

Невероятно дешево. Объявление о сдаче квартиры выглядит как из сказки: квартира с новеньким ремонтом и идеальным месторасположением. Идеальности добавляет невероятно низкая цена. «Хороший шанс, надо брать», — подумает потенциальный квартиросъемщик и будет категорически неправ.

Для того чтобы проверить адекватность цены, нужно помониторить цены на аренду квартир в этом же доме или районе. Чрезмерно заниженная цена свидетельствует о фейковом объявлении.

Идеальные фото. Конечно, арендодатель старается сделать качественные фото квартиры. Но иногда под слишком красивыми фото скрываются мошенники. Проверить подлинность фото достаточно просто: можно воспользоваться сервисом поиска картинок Google. Если квартира на фото якобы находится в Киеве, а поиск по картинкам показывает результаты в других городах – объявление выставил мошенник.

Фейковый адрес. Просмотр квартиры проходит гладко, ничто не вызывает подозрений. Арендодатель предлагает подписать договор. Сделка проходит удачно, и все кажется прекрасным до выяснения одного нюанса: адрес в договоре найма указан абсолютно другой.

Если это произошло — добиться правды будет очень сложно, поскольку в договоре стоит подпись квартиросъемщика. Чтобы не допустить такого, нужно тщательно прочитать договор.

Еще одна похожая схема: квартиросъемщик заключает договор, оплачивает аренду и потом выясняет, что квартира не сдается, а ее реальные собственники не знают ни о каких риелторах. В этом случае мошенник показывает копию документов владельцев.

Там царапина на шкафу. Довольно частая схема – досрочный разрыв договора аренды из-за какой-то царапины на мебели, надорванных обоев и т. д. Негатив заключается не только в срочном выселении и поиске нового жилья, но и в том, что арендодатель не вернет залог.

Чтобы такого не произошло, при заключении договора необходимо тщательно прописать состояние квартиры, мебели и техники в ней. Еще нужно прописать условия, по которым депозит могут не вернуть.

Как не попасться на удочку мошенников? Для того чтобы арендовать квартиру без проблем, необходимо узнать о ней как можно больше деталей. Нужно выяснить точный адрес, инфраструктуру вокруг, посмотреть новые фотографии квартиры, документы, которые подтвердят личность собственника, и документы на жилье. Еще можно попросить квитанции об уплате коммунальных услуг.

Кстати, данные о владельце можно проверить на сайте проверки документов государственного реестра http://rrpdoc.informjust.ua. А паспорт можно проверить в базе проверки недействительных документов https://nd.dmsu.gov.ua.