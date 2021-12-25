Названы самые популярные бренды смартфонов в мире

Эксперты аналитической компании Canalys обновили статистику мировых поставок смартфонов по итогам 3 квартала 2021 года.
Как выяснилось, даже дефицит полупроводников не помешал некоторым брендам улучшить свои показатели по отгрузкам фирменных гаджетов.
Согласно источнику, лидером рейтинга в конце осени стала Samsung — компания отгрузила 69,4 миллиона смартфонов. Несмотря на 13-процентное падение этого показателя по сравнению с прошлым годом, вендор обошёл соперников: на его долю приходится 21% мобильного рынка. На второй строчке разместилась Apple, поставившая 49,2 миллиона устройств. Для американского производителя смартфонов третий квартал 2021-го закончился с 14-процентным ростом.
Инфографика: Canalys
Третье место у Xiaomi: доля китайской компании на рынке смартфонов составляет 14%. В пятёрку лидеров также вошли OPPO и vivo, показавшие положительную динамику отгрузок и отвоевавших по 11% каждая.
По мнению аналитиков, Apple обеспечила себе прирост продаж за счёт успеха серии iPhone 13. В планах компании — увеличение количества поставок в первой половине 2022-го на 30%. В следующем году Apple намерена продать более 300 миллионов мобильных устройств.
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