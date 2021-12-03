Закон о множественном гражданстве. Стефанчук объяснил, кто сможет получить паспорт

Президент внес в Раду пакет законопроектов о множественном гражданстве. Спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что множественное гражданство не может касаться граждан страны, которая признана агрессором.
Об этом он заявил в интервью “Интерфакс-Украина”.
Его смогут получить граждане других стран, но при условии, что Кабинет Министров включит их в перечень стран, с которыми может быть двойное гражданство.
“Что мы получим? Мощный дипломатический инструмент, который дает возможность Украине обсуждать с определенными странами введение безвиза или открытие зоны свободной торговли”, – считает Стефанчук.
То есть принятие этого закона даст государству возможность отстаивать свой интерес, в том числе на международной арене, приглашая украинцев во всем мире не просто “петь тоскливые песни”, а становиться активными участниками тех процессов, которые происходят в государстве, добавил спикер Рады.
“Как это будет реализовано? Во-первых, они не потеряют гражданства другой страны, но по политическим вопросам должны будут определиться и подать декларацию, в которой указать, что пользуются, например, избирательными правами гражданина Украины, или же будут пользоваться только экономическими правами, сохраняя при этом право голоса, например, в США”, – отметил он.
Этот механизм пока остается вопросом для дискуссий, но важно, что она уже началась в Украине, считает Стефанчук.
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