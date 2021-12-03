Qatar Airways открыла рейсы в Одессу на самолетах с кроватями: как они выглядят (фото)

Qatar Airways, признанная в 2021 году лучшей авиакомпанией, начала выполнять полеты из Дохи в Одессу. Первый регулярный рейс состоялся 9 декабря.
Авиакомпания будет летать в Одессу трижды в неделю – каждый вторник, четверг и субботу.
“Мы ожидаем, что рейсы Доха – Одесса будут пользоваться высоким спросом среди моряков и работников сферы морских перевозок по всему миру”, – отметил исполнительный директор Qatar Airways Group Акбар Аль-Бакер.
Расписание рейсов:
Такое расписание позволяет стыковать новое направление в Дохе с другими рейсами Qatar Airways в города Азии, Африки, Америки, Австралии и Ближнего Востока.
Самолеты с кроватями. Для полетов по новому маршруту авиакомпания будет эксплуатировать Airbus A320 с компоновкой бизнес- и эконом-классов. В салоне 132 места – 12 в бизнес-классе и 120 в эконом-классе.
Такая компоновка позволила оснастить бизнес-класс самолета креслами, которые раскладываются в горизонтальные кровати.
В полете пассажиры всех классов смогут бесплатно использовать развлекательную систему, доступ к которой получат через экраны. Кроме того, у них будет возможность зарядить ноутбуки и мобильные телефоны с помощью розеток.
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