Qatar Airways открыла рейсы в Одессу на самолетах с кроватями: как они выглядят (фото)

Qatar Airways, признанная в 2021 году лучшей авиакомпанией, начала выполнять полеты из Дохи в Одессу. Первый регулярный рейс состоялся 9 декабря.

Авиакомпания будет летать в Одессу трижды в неделю – каждый вторник, четверг и субботу.

“Мы ожидаем, что рейсы Доха – Одесса будут пользоваться высоким спросом среди моряков и работников сферы морских перевозок по всему миру”, – отметил исполнительный директор Qatar Airways Group Акбар Аль-Бакер.

Расписание рейсов:

Доха 08:30 – Одесса 12:45;

Одесса 16:45 – Доха 22:50.

Такое расписание позволяет стыковать новое направление в Дохе с другими рейсами Qatar Airways в города Азии, Африки, Америки, Австралии и Ближнего Востока.

Самолеты с кроватями. Для полетов по новому маршруту авиакомпания будет эксплуатировать Airbus A320 с компоновкой бизнес- и эконом-классов. В салоне 132 места – 12 в бизнес-классе и 120 в эконом-классе.

Такая компоновка позволила оснастить бизнес-класс самолета креслами, которые раскладываются в горизонтальные кровати.

В полете пассажиры всех классов смогут бесплатно использовать развлекательную систему, доступ к которой получат через экраны. Кроме того, у них будет возможность зарядить ноутбуки и мобильные телефоны с помощью розеток.