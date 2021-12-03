Названы отрасли, в которых предприниматели чаще всего скрывают доходы, пребывая «на упрощенке»

Предприниматели «на упрощенке», задействованные в сферах оптовой и розничной торговли, HoReCa и перерабатывающей промышленности, чаще других скрывают свои доходы и не платят налоги в полном объеме. При этом в большинстве случаев эти предприниматели имеют значительные обороты бизнеса.
Об этом заявил старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай во время форума «Детенизация — цивилизация 2.0».
По словам Гайдая, недавно было проведено исследование, которое показало снижение налогооблагаемой прибыли предприятий, находящихся в разных группах налогообложения.
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«Мы решили взять информацию у налоговой за 2019 год относительно того, как отчитываются „упрощенцы“ и ФЛП (на первых трех группах), и посмотреть в разрезе интервалов доходов. Важно то, что на второй группе распределение количества предприятий по доходам совсем не соответствует ожидаемому распределению. Так, на второй группе наибольшее количество предпринимателей отчитывались о доходе перед границей фискализации. Здесь причин может быть две: либо предприниматели прекращают деятельность, либо, что более вероятно, указывают столько, сколько хотят. Если мы посмотрим на третью группу, то там таких аномалий нет, потому что количественную основу третьей группы составляют ІТ-консультанты и те, кто показывает свой реальный доход и почти им не манипулирует», — рассказал о проведенном исследовании Гайдай.
А вот предприниматели второй группы, задействованные в сферах оптовой и розничной торговли, HoReCa и перерабатывающей промышленности со значительными оборотами, больше всего злоупотребляют «упрощенкой».
«Наибольший риск злоупотреблений в сочетании со значительными оборотами — это сегмент второй группы», — добавляет Гайдай.
На фоне этого эксперт предлагает следующие шаги для исправления этой ситуации, а именно: вернуть фокус первой и второй групп на самый маленький бизнес, ограничив перечень разрешенных активностей (мелкие персональные услуги, продажа товаров ручной работы и прочее); лимиты доходов должны быть доступными, чтобы не ограничивать настоящий малый бизнес; обязательный НДС для торговли на третьей группе; полная фискализация ФЛП на третьей группе налогообложения.
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