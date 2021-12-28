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Страны со стремительным ростом цен на жилье: Украина заняла 24 место рейтинга

Страны со стремительным ростом цен на жилье: Украина заняла 24 место рейтинга

Международная консалтинговая компания Knight Frank составила и опубликовала рейтинг Global House Price Index по итогу третьего квартала 2021 года.

Как отметили исследователи, несмотря на сильное подорожание жилья, в 18 странах появились признаки того, что цены достигли пика. Однако в большинстве стран был отмечен незначительный рост. Спад произошел только в Малайзии и Марокко.

Украина в рейтинге расположилась на 24 месте с показателем 11%. С учетом инфляции украинское жилье не подорожало – показатель равен нулю. В рейтинге наша страна расположилась между Литвой и Чили.

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Традиционно первое место занимает Турция с показателем 35,5%. На второе место ворвалась Южная Корея, жилье в которой подорожало на 26,4%. Так, она еще в прошлом рейтинге за второй квартал была на 31 месте. В первую пятерку вошли также Новая Зеландия (21,9%), Швеция (20,3%) и Австралия (18,9%).

Справка Finance.ua:

  • в прошлом рейтинге Global House Price Index за второй квартал Украина заняла 22 место, на которое она поднялась с 37-го. Тогда лидерами стали турецкие Измир и Анкара, а также столица Новой Зеландии Веллингтон;
  • согласно исследованию Active Capital 2021, самыми важными рынками для инвестиций в недвижимость станут США, Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды.
По материалам Нерухоми
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