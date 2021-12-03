Финтех-компания Wirex запускает продукт в Украине. Как зарегистрировать свой крипто-аккаунт

Глобальная крипто-процессинговая компания Wirex запускает продукт в Украине. Теперь украинцы могут беспрепятственно покупать и обменивать Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и более 20 других топовых криптовалют, а также создавать накопительные счета на базе технологии DeFi – децентрализованных финансов.
Wirex – лицензированная британским финансовым регулятором (FCA) платформа, продукт которой стремится сделать криптовалюты доступными для каждого. Для своих клиентов компания предлагает выгодные OTC-курсы обмена криптовалют, которые зачастую сохраняются только для фондов и крупных игроков.
Также для украинских пользователей доступны X-Accounts – это накопительные криптовалютные счета на базе децентрализованных финансовых приложений (DeFi), которые позволяют заработать до 16% сложных процентов на выбранные валюты в год. Расчет происходит ежедневно, а выплаты – еженедельно, без каких-либо дополнительных комиссий и сборов. Кроме того, у клиентов есть возможность получать проценты в WXT – внутренней криптовалюте Wirex.
“Украина находится в топ-3 стран по принятию криптовалют, и мы давно планировали выйти на этот рынок, так как считаем его перспективным. Кроме того, именно наши украинские разработчики создают финтех-продукт Wirex, которым пользуются уже более 4 млн пользователей по всему миру. Наша цель – показать, что цифровые валюты – это просто и удобно ”, – говорит CTO Wirex Руслан Колодяжный.
Сейчас Wirex активно растет, поэтому компания находится в поисках талантливых разработчиков со всей Украины, которые хотят присоединиться к созданию инновационного финтех-продукта.
По словам CTO Wirex, следующие шаги по развитию продукта в Украине – выпуск виртуальной карты для Apple Pay и Google Pay, а также пластиковой карты, которая позволит расплачиваться криптовалютой за товары и услуги у украинских мерчантов, автоматически конвертируя цифровые валюты в гривны.
Как начать пользоваться приложением Wirex
Про Wirex
Wirex – британская финтех-компания, продукт которой позволяет использовать криптовалюты наравне с традиционными деньгами для покупок товаров и услуг. Организация имеет лицензию британского финансового регулятора FCA и является первой криптовалютной компанией, которая получила принципиальное членство Visa и Mastercard, позволяющее компании самостоятельно выпускать платежные карты. В настоящее время картами Wirex MasterCard и Visa пользуются более 4 млн пользователей в 130 странах.
Wirex стремительно растет, успешно запустив карточную программу в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выпустив собственный токен Wirex Token (WXT), на пресейле которого компании удалось получить $3 млн инвестиций.
Миссия Wirex – предоставить людям возможность пользоваться преимуществами мира, в котором все валюты равны.
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