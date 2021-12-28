Great Wall запустит продажи Ballet Cat, который очень похож на Volkswagen Beetle (фото)

Дочерняя компания Great Wall – Ora начнет продажи электрокара Ballet Cat, дизайн которого очень напоминает Volkswagen Beetle.
Китайский бренд уже критиковали за копирование внешнего вида Beetle, а немецкая компания Volkswagen занималась проверкой по краже дизайна. Очевидно, что разногласия были улажены, поскольку было объявлено о дебюте Ora Ballet Cat на китайском рынке.
От своего концепта, представленного ранее, финальная версия Ora Ballet Cat немного отличается. Видоизменены крепления наружных зеркал заднего вида и слегка переделана оптика. Длина нового электромобиля – 4,4 м. Напомним, что длина оригинального Volkswagen Beetle – 4,2 метра.
Электрохэтчбек оборудован электромотором мощностью 171 л. с., установленным на передней оси. Официальной информации о емкости аккумулятора нет, но, по предварительным данным, может быть установлена батарея емкостью 59,1 кВт*ч, а на одном заряде автомобиль сможет проехать 500 километров.
Более конкретная информация появится на начало продаж, которые ожидаются в 2022 году. Пока что Ora Ballet Cat подтвержден только на внутреннем рынке Китая, но бренд Ora планирует выходить и на рынки других стран.
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