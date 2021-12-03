0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 342 0

Киевляне в декабре получат от «Киевтеплоэнерго» обновленные платежки (фото)

Киевляне в декабре получат от «Киевтеплоэнерго» обновленные платежки (фото)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Киевтеплоэнерго, что его клиенты в декабре получат платежки в обновленном формате.

Что будет отображаться в обновленных платежках. Начиная с декабря в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг структура платы за тепло и горячую воду будет отражаться по-другому. В платежках появятся новые строки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения. Для домов с индивидуальными счетчиками – минимальная доля среднего потребления.

Абонентская плата. Если ранее за обслуживание и замену домовых счетчиков тепла и горячей воды жители платили в виде взносов, то отныне — это включено в абонплату. Она будет указываться в платежке отдельными строками и отображаться ежемесячно.

Абонплата включает расходы на обслуживание домовых счетчиков тепла, расходы, связанные с распределением и администрированием услуг.

*Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры — 30,95 грн за услугу по поставке тепловой энергии и 33,74 грн за услугу по поставке горячей воды.

Скриншот со страницы “Киевтеплоэнерго” в Facebook

Детализация составляющих потребленного тепла. Для домов, оборудованных приборами учета, в платежках клиентов строки относительно функционирования систем отопления и горячего водоснабжения. Их отличают из общего объема тепловой энергии, потребленной домом в соответствии с Методикой распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг.

Для кого будет отображаться минимальная доля среднего потребления. У части клиентов появится строка с минимальной долей.

  • Это касается владельцев квартир с индивидуальными счетчиками, которые несвоевременно передают показания,
  • или передают такие, что близки или равны нулю.

Новая строка отражает минимальную долю среднего потребления из общего объема потребленной тепловой энергии.

Тариф для населения остается неизменным. Платежки за ноябрь клиенты Киевтеплоэнерго получат в декабре. Как и в предыдущем месяце, тарифы в отопительном сезоне 2021/2022 на отопление остаются неизменными.

  • Стоимость 1 Гкал тепла составляет 1654,41 грн (с НДС).

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.