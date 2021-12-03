Киевляне в декабре получат от «Киевтеплоэнерго» обновленные платежки (фото)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Киевтеплоэнерго, что его клиенты в декабре получат платежки в обновленном формате.

Что будет отображаться в обновленных платежках. Начиная с декабря в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг структура платы за тепло и горячую воду будет отражаться по-другому. В платежках появятся новые строки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения. Для домов с индивидуальными счетчиками – минимальная доля среднего потребления.

Абонентская плата. Если ранее за обслуживание и замену домовых счетчиков тепла и горячей воды жители платили в виде взносов, то отныне — это включено в абонплату. Она будет указываться в платежке отдельными строками и отображаться ежемесячно.

Абонплата включает расходы на обслуживание домовых счетчиков тепла, расходы, связанные с распределением и администрированием услуг.

*Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры — 30,95 грн за услугу по поставке тепловой энергии и 33,74 грн за услугу по поставке горячей воды.

Скриншот со страницы “Киевтеплоэнерго” в Facebook

Детализация составляющих потребленного тепла. Для домов, оборудованных приборами учета, в платежках клиентов строки относительно функционирования систем отопления и горячего водоснабжения. Их отличают из общего объема тепловой энергии, потребленной домом в соответствии с Методикой распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг.

Для кого будет отображаться минимальная доля среднего потребления. У части клиентов появится строка с минимальной долей.

Это касается владельцев квартир с индивидуальными счетчиками, которые несвоевременно передают показания,

или передают такие, что близки или равны нулю.

Новая строка отражает минимальную долю среднего потребления из общего объема потребленной тепловой энергии.

Тариф для населения остается неизменным. Платежки за ноябрь клиенты Киевтеплоэнерго получат в декабре. Как и в предыдущем месяце, тарифы в отопительном сезоне 2021/2022 на отопление остаются неизменными.

Стоимость 1 Гкал тепла составляет 1654,41 грн (с НДС ).

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