Киевляне в декабре получат от «Киевтеплоэнерго» обновленные платежки (фото)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Киевтеплоэнерго, что его клиенты в декабре получат платежки в обновленном формате.
Что будет отображаться в обновленных платежках. Начиная с декабря в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг структура платы за тепло и горячую воду будет отражаться по-другому. В платежках появятся новые строки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения. Для домов с индивидуальными счетчиками – минимальная доля среднего потребления.
Абонентская плата. Если ранее за обслуживание и замену домовых счетчиков тепла и горячей воды жители платили в виде взносов, то отныне — это включено в абонплату. Она будет указываться в платежке отдельными строками и отображаться ежемесячно.
Абонплата включает расходы на обслуживание домовых счетчиков тепла, расходы, связанные с распределением и администрированием услуг.
*Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры — 30,95 грн за услугу по поставке тепловой энергии и 33,74 грн за услугу по поставке горячей воды.
Скриншот со страницы “Киевтеплоэнерго” в Facebook
Детализация составляющих потребленного тепла. Для домов, оборудованных приборами учета, в платежках клиентов строки относительно функционирования систем отопления и горячего водоснабжения. Их отличают из общего объема тепловой энергии, потребленной домом в соответствии с Методикой распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг.
Для кого будет отображаться минимальная доля среднего потребления. У части клиентов появится строка с минимальной долей.
Новая строка отражает минимальную долю среднего потребления из общего объема потребленной тепловой энергии.
Тариф для населения остается неизменным. Платежки за ноябрь клиенты Киевтеплоэнерго получат в декабре. Как и в предыдущем месяце, тарифы в отопительном сезоне 2021/2022 на отопление остаются неизменными.
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