Хорватию принимают в Шенгенскую зону

Совет Евросоюза согласовал вступление Хорватии в Шенгенскую зону, сообщила пресс-служба Совета.
«Совет пришел к выводу, что Хорватия выполнила все необходимые условия для применения всех частей Шенгенских достижений», — говорится в сообщении.
Еврокомиссия рекомендовала включить Хорватию в Шенген еще в октябре 2019 года.
Отмечается, что в ЕС признали, что Хорватия способна эффективно управлять своей частью внешних границ блока. Ранее вступление в Шенген было под вопросом из-за миграции.
Пока неясно, когда Хорватия присоединится к Шенгенской зоне. Власти страны ожидают, что это произойде в 2022 году.
На данный момент Шенгенская зона насчитывает 26 членов, включая не входящие
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