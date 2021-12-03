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Хорватию принимают в Шенгенскую зону

Хорватию принимают в Шенгенскую зону

Совет Евросоюза согласовал вступление Хорватии в Шенгенскую зону, сообщила пресс-служба Совета.

«Совет пришел к выводу, что Хорватия выполнила все необходимые условия для применения всех частей Шенгенских достижений», — говорится в сообщении.

Еврокомиссия рекомендовала включить Хорватию в Шенген еще в октябре 2019 года.

Отмечается, что в ЕС признали, что Хорватия способна эффективно управлять своей частью внешних границ блока. Ранее вступление в Шенген было под вопросом из-за миграции.

Пока неясно, когда Хорватия присоединится к Шенгенской зоне. Власти страны ожидают, что это произойде в 2022 году.

На данный момент Шенгенская зона насчитывает 26 членов, включая не входящие в Е С Швейцарию и Норвегию.

По материалам Корреспондент.net
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