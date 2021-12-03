Налоговая создаст спецподразделение для аудита доходов состоятельных граждан

Государственная налоговая служба (ГНС) создаст специальное подразделение для проверки доходов состоятельных украинцев, но это произойдет только после принятия парламентом соответствующего закона. Тогда ведомством «будут приняты все необходимые организационно-правовые меры, по созданию указанного подразделения».

Об этом в ГНС сообщили в ответ на запрос UBR.ua.

Читайте также: Гетманцев сообщил, сколько украинцы задекларировали активов во время налоговой амнистии

Ранее Министерство финансов в меморандуме с Международным валютным фондом пообещало, что «налоговый спецназ» будет создан до 1 декабря этого года.

В Налоговой отметили, что с 21 июля 2021 года вступил в силу закон Украины от 15 июня 2021 № 1539 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о стимулировании детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет».

С 1 сентября началась кампания единовременного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, которая продлится до 1 сентября следующего года. В ГНС сообщили, что уже создано соответствующее структурное подразделение, которое занимается «налоговой амнистией».

Справка Finance.ua: