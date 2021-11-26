Гетманцев сообщил, сколько украинцы задекларировали активов во время налоговой амнистии

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, сколько украинцы задекларировали активов во время налоговой амнистии.
Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.
Четверть миллиарда – именно такова сумма задекларированных в рамках налоговой амнистии активов граждан Украины. За последние 12 дней имеем 20% роста этой суммы.
Сбор в бюджет – более 10 млн грн.
Скриншот: Telegram Гетманцева
Напомним, 15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон: «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения единоразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет».
Главный постулат документа – все граждане, имеющие активы, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги, могут подать в налоговые органы единоразовую декларацию.
Больше о налоговой амнистии читайте в материале Налоговая амнистия: какие цели преследует власть.
На какое имущество можно не подавать декларацию:
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