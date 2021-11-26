Гетманцев сообщил, сколько украинцы задекларировали активов во время налоговой амнистии

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, сколько украинцы задекларировали активов во время налоговой амнистии.

Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Четверть миллиарда – именно такова сумма задекларированных в рамках налоговой амнистии активов граждан Украины. За последние 12 дней имеем 20% роста этой суммы.

Сбор в бюджет – более 10 млн грн.



Скриншот: Telegram Гетманцева

Напомним, 15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон: «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения единоразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет».

Главный постулат документа – все граждане, имеющие активы, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги, могут подать в налоговые органы единоразовую декларацию.

Больше о налоговой амнистии читайте в материале Налоговая амнистия: какие цели преследует власть.

Справка Finance.ua:

На какое имущество можно не подавать декларацию:

денежные средства или банковские металлы на сумму до 400 тысяч гривен (по нынешнему курсу около 14,8 тысячи долларов),

квартира площадью до 120 квадратных метров или дом площадью до 240 квадратных метров.

земельные участки, совокупный размер которых не превышает нормы бесплатной передачи, определенной Земельным кодексом Украины;

одно транспортное средство личного некоммерческого использования, кроме транспортного средства, предназначенного для перевозки 10 человек и более, легкового автомобиля с рабочим объемом цилиндров двигателя 3 и более литров и среднерыночная стоимость которого превышает 400 тысяч гривен, мотоцикла с рабочим объемом цилиндров двигателя более 800 кубических сантиметров, самолета, вертолета, яхты, катера).

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr