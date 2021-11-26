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Гетманцев сообщил, сколько украинцы задекларировали активов во время налоговой амнистии

Гетманцев сообщил, сколько украинцы задекларировали активов во время налоговой амнистии

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, сколько украинцы задекларировали активов во время налоговой амнистии.

Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Четверть миллиарда – именно такова сумма задекларированных в рамках налоговой амнистии активов граждан Украины. За последние 12 дней имеем 20% роста этой суммы.

Сбор в бюджет – более 10 млн грн.


Скриншот: Telegram Гетманцева

Напомним, 15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон: «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения единоразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет».

Главный постулат документа – все граждане, имеющие активы, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги, могут подать в налоговые органы единоразовую декларацию.

Больше о налоговой амнистии читайте в материале Налоговая амнистия: какие цели преследует власть.

Справка Finance.ua:

На какое имущество можно не подавать декларацию:

  • денежные средства или банковские металлы на сумму до 400 тысяч гривен (по нынешнему курсу около 14,8 тысячи долларов),
  • квартира площадью до 120 квадратных метров или дом площадью до 240 квадратных метров.
    земельные участки, совокупный размер которых не превышает нормы бесплатной передачи, определенной Земельным кодексом Украины;
  • одно транспортное средство личного некоммерческого использования, кроме транспортного средства, предназначенного для перевозки 10 человек и более, легкового автомобиля с рабочим объемом цилиндров двигателя 3 и более литров и среднерыночная стоимость которого превышает 400 тысяч гривен, мотоцикла с рабочим объемом цилиндров двигателя более 800 кубических сантиметров, самолета, вертолета, яхты, катера).

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По материалам Finance.UA
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