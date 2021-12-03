Игорь Глушко: что делать, если разыскивает Интерпол

Международный розыск является одним из самых распространенных инструментов для злоупотребления в уголовных делах, особенно в отношении так называемых «белых воротничков». Зачастую человек даже не знает, что разыскивается Интерполом, и узнает об этом только во время пересечения границы, когда его уже задерживают.

Мы подготовили ответы на наиболее актуальные вопросы, возникающие в связи с международным розыском по каналам Интерпола. В частности, подскажем, можно ли предотвратить публикацию незаконного объявления о розыске, проверить наличие сведений в базах данных, и возможно ли удалить такую информацию из системы Интерпола.

Что такое Интерпол, и каково его назначение?

Интерпол – это международная организация уголовной полиции. Одной из задач Интерпола является объединение усилий между всеми органами уголовной полиции в рамках законодательства разных стран в борьбе с уголовной преступностью.

Среди основных направлений деятельности Интерпола является координация международного розыска путем обработки данных в информационной системе Интерпола.

Какие сообщения о розыске могут быть опубликованы в базах данных Интерпола?

Условно сообщения о розыске можно разделить на две группы: карточки и диффузии.

В зависимости от цели и задачи запроса на сотрудничество выделяют следующие карточки (извещения): красная, синяя, зеленая, желтая, черная, пурпурная, оранжевая, специальная и оповещения о похищенных культурных ценностях. Запросы на сотрудничество, опубликованные в виде карточек (notice), отображаются у всех стран – участниц Интерпола.

Диффузии или, иными словами, циркулярные оповещения (циркуляры) также являются запросами на международное сотрудничество, в частности, по задержанию, аресту и выдаче (экстрадиции). Особенностью циркуляров является то, что хоть они и регистрируются в базе данных Интерпола, однако являются доступными лишь для одной или нескольких стран. Именно поэтому циркулярные оповещения являются более опасными.

Если лицо было задержано в связи с розыском по каналам Интерпола, в отношении него была опубликована красная карточка или циркулярное оповещение.

Какие условия публикации объявления о розыске (красная карточка)?

Красная карточка может быть опубликована, в частности, при следующих условиях:

1). Преступление является серьезным преступлением общего права и признается уголовным в большинстве стран.

2). Розыск направлен на привлечение к ответственности, если минимальный срок наказания составляет не меньше 2 лет лишения свободы, или отбывание наказания сроком не менее 6 месяцев лишения свободы.

3). Запрос отвечает целям Интерпола, представляет интерес для целей международного сотрудничества и не является инструментом незаконного преследования (политического, военного, религиозного или расового характера преследования, нарушения административного характера, частноправовой спор, др.).

4). Лицо объявлено в розыск в установленном законодательством порядке для привлечения к ответственности/для отбытия наказания.

5). Имеется действительный ордер на арест (определение суда о применении к лицу меры пресечения в виде содержания под стражей).

Означает ли розыск Интерполом (красная карточка) наличие подозрения и решения суда о содержании под стражей в Украине?

Да, если лицо находится в информационной системе Интерпола как разыскиваемое (красная карточка), в Украине ему было сообщено о подозрении и судом было вынесено определение суда о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Однако наступление таких обстоятельств не свидетельствует об их безусловной правомерности и законности и может быть обжаловано в судебном порядке.

Могут ли сообщить лицу о подозрении и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей за время его отсутствия в Украине?

Да, при наличии соответствующих условий это возможно и закреплено на законодательном уровне.

Приведем практический пример. Существует уголовное производство. Предметом расследования являются факты, к которым лицо якобы могло быть причастно. Допустим, даже было допрошено как свидетель (например, год назад), но сообщение о подозрении не было составлено и вручено. Затем по определенным причинам лицо на длительное время выбыло за границу (лечение, отдых, др.). Это и стало точкой отсчета.

По версии следствия, лицо, будучи осведомленным о наличии в отношении него уголовного дела, имея целью:

1). избежание уголовной ответственности за совершенное преступление;

2). сокрытие от компетентных органов, – выехало за пределы Украины.

Чтобы доказать факт сокрытия, следствие соберет доказательства выбытия из Украины и доказательства неявки по вызову в компетентные органы.

Далее составит уведомление о подозрении и вручит кому-то из членов семьи, ОСМД или по месту работы, направит по почте по адресу регистрации. При таких обстоятельствах следствие назначит лицо «подозреваемым в уголовном производстве».

После этого лицо сначала будет объявлено в государственный, а затем в международный розыск, и в дальнейшем сторона обвинения обратится в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суду будет представлено, что лицо выехало из Украины умышленно, а потому было объявлено в международный розыск. Суд, будучи уверенным в укрывательстве лица и убедительности доказательств стороны обвинения, с высокой вероятностью примет решение о применении к лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

После правоохранительные органы через Национальное центральное бюро Интерпола в Украине опубликуют оповещение о розыске (красная карточка).

Дальше лишь вопрос времени, когда лицо задержат, хотя оно об этом ничего не знало.

Что происходит, когда при пересечении границы срабатывает сообщение о розыске по каналам Интерпола?

В случае идентификации лица как разыскиваемого по каналам Интерпола в Украине возможно развитие следующих событий:

задержание лица;

личный обыск;

составление протокола о задержании лица;

передача в правоохранительные органы;

доставление в суд для решения вопроса об аресте;

в случае поступления запроса об экстрадиции, фактическая экстрадиция.

Однако экстрадиция лица на запрос иностранного государства не является обязательной. В частности, Украина может отказать в выдаче лица, если:

лицо является гражданином Украины, получило статус беженца или убежище в Украине;

преступление не предусматривает наказание в виде лишения свободы по закону Украины;

истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности или исполнения приговора за преступление по закону Украины;

экстрадиция противоречит обязательствам Украины по международным договорам или интересам национальной безопасности Украины;

Украине не был предоставлен запрос на экстрадицию и/или дополнительные материалы, без которых невозможно принятие решения о выдаче лица;

имеются другие основания, предусмотренные международным договором Украины или, наоборот, отсутствует соответствующий международно-правовой договор между странами.

Какими могут быть превентивные меры незаконного объявления о розыске?

Если имеются достаточные основания полагать, что правоохранительные органы Украины заинтересованы незаконно преследовать лицо, можно обратиться в Интерпол с так называемым «превентивным запросом».

Основной целью такого запроса является предупреждение Интерпола о высокой вероятности незаконного преследования.

Как результат, лицо будет проинформировано о поступлении и содержании запроса на публикацию извещения о розыске. Такой запрос будет заблокирован, а Интерпол будет иметь право запросить дополнительную информацию для проверки правомерности и соответствия запроса требованиям Интерпола. В случае несоответствия запроса на публикацию требованиям Интерпола, извещение о розыске не будет опубликовано.

Как проверить наличие лица в базах данных?

Если имеются основания полагать, что лицо было объявлено в розыск по каналам Интерпола, такую информацию можно проверить на сайте Интерпола (View Red Notices). Однако веб-ресурс не содержит полного перечня разыскиваемых лиц, а потому целесообразно обратиться в Интерпол с запросом на доступ к файлам Интерпола (request for access to information).

По результату обращения, в частности, будет предоставлена информация о наличии/отсутствии лица в базах данных Интерпола, форме розыска (карточка/диффузия), и краткая информация о том, в связи с каким уголовным производством разыскивается лицо, по каким статьям, какой страной.

Возможно ли удалить информацию из базы данных Интерпола?

Да. В случае установления оснований для удаления информации необходимо обратиться в Интерпол с запросом на удаление информации из базы данных Интерпола (request for deletion).

Если запрос будет удовлетворен, информация будет удалена и предоставлено соответствующее подтверждение. Также лицо будет проинформировано о дальнейших действиях Интерпола по результатам рассмотрения запроса.

Безусловно, задержание в связи с международным розыском является неприятной процедурой. Однако не следует впадать в панику. Обычно недостатки действий, совершенных правоохранительными органами для публикации объявления о розыске в базе данных Интерпола, дают основания для удаления таких сведений о человеке.

Конечно, во избежание стресса в связи с неожиданным задержанием мы советуем применить превентивные меры и заранее убедиться, нет ли информации о розыске в базах данных Интерпола.

Игорь Глушко, партнер, руководитель практики уголовного права, адвокат