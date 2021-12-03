Не только через «Дію». Тысячу за вакцинацию можно будет получить другим способом

С 19 декабря в Украине начнут выплачивать 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Сначала программа станет доступна в «Дія», а затем предложат альтернативный механизм начисления выплат.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Он напомнил, что все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс прививок против COVID-19, смогут получить 1000 гривен от государства. На эти средства они смогут приобрести:
Ляшко отметил, что программа будет реализовываться в несколько этапов.
«С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении „Дія“. Это — самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают», — отметил он.
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