Не только через «Дію». Тысячу за вакцинацию можно будет получить другим способом

С 19 декабря в Украине начнут выплачивать 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Сначала программа станет доступна в «Дія», а затем предложат альтернативный механизм начисления выплат.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он напомнил, что все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс прививок против COVID-19, смогут получить 1000 гривен от государства. На эти средства они смогут приобрести:

абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

посетить кинотеатр, театр, музей,

купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине,

приобрести книги.

Ляшко отметил, что программа будет реализовываться в несколько этапов.

«С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении „Дія“. Это — самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают», — отметил он.

Справка Finance.ua:

monobank с 9 декабря 2021 года начал открывать карты для получения вакцинированными клиентами компенсации 1000 гривен от государства. Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский. Как открыть карту:

обновите приложение и в верхнем меню, там где выбор карт, нажмите «Открыть карту», далее надо выбрать карту «еПоддержка»;

также открыть карту можно будет из сообщения в выписке, которое в скором времени получат клиенты.

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