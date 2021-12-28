Японцы запатентовали инновационную технологию для светодиодных фар

Японская компания PIAA, производящая автомобильные компоненты, запатентовала новую технологию подогрева фар. Она предназначена для регионов с холодными зимами и, прежде всего, рассчитана на светодиодную оптику.
Об этом сообщает сайт Ampercar.
Дело в том, что современные светодиодные лампы выделяют гораздо меньше тепла, чем старые галогенные. Соответственно, растопить обледеневшую фару или фонарь сложнее.
В PIAA предлагают клеить на автомобильную оптику специальную прозрачную пленку. Нагревательный элемент подключается к проводке фар. Энергопотребление небольшое – всего 5 Вт. Также возможна работа подогрева от напряжения 24 вольт (оно применяется в грузовиках и некоторых гибридах).
Фото: BestCarWeb
Система способна автоматически включаться при температуре ниже +5 градусов и нагревает фары и фонари до +55-60 градусов. Пленка устойчива к незначительному повреждению и не боится мытья.
В PIAA уже готовы продавать новое изобретение. Оценили комплект из двух таких наклеек в 16 тыс. японских иен (140 долларов).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев может ввести спецпропуска на транспорт: названо условие12 ч. назад - 2308 5
Китайские инвесторы переключились с недвижимости на люксовые часы16 ч. назад - 1880 4
Эксперты назвали лучшие страны для жизни на пенсии9 ч. назад - 5395 3
Уплата ЕСВ для ФЛП за четвертый квартал и за год: сроки, суммы и изменения в декларацииВчера, 20:38 - 11861 3
В 2022 году объем потребления угля в мире может побить все рекорды19 ч. назад - 467 3
Пенсия рассчитана ПФУ неправильно: можно ли исправить размер выплат, начисленных до 2011 года12 ч. назад - 16996 1
Эксперты назвали лучшие страны для жизни на пенсии9 ч. назад - 5395 3
Рынок недвижимости разогревается, но о ценовом пузыре речь не идет, - НБУ13 ч. назад - 2895 1
Киев может ввести спецпропуска на транспорт: названо условие12 ч. назад - 2308 5
Эксперты спрогнозировали курс гривны к доллару на 2022 год14 ч. назад - 2266
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 406 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 1271 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2163 9
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 2253
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2871 4