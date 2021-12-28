Японцы запатентовали инновационную технологию для светодиодных фар

Японская компания PIAA, производящая автомобильные компоненты, запатентовала новую технологию подогрева фар. Она предназначена для регионов с холодными зимами и, прежде всего, рассчитана на светодиодную оптику.

Об этом сообщает сайт Ampercar.

Дело в том, что современные светодиодные лампы выделяют гораздо меньше тепла, чем старые галогенные. Соответственно, растопить обледеневшую фару или фонарь сложнее.

В PIAA предлагают клеить на автомобильную оптику специальную прозрачную пленку. Нагревательный элемент подключается к проводке фар. Энергопотребление небольшое – всего 5 Вт. Также возможна работа подогрева от напряжения 24 вольт (оно применяется в грузовиках и некоторых гибридах).



Фото: BestCarWeb

Система способна автоматически включаться при температуре ниже +5 градусов и нагревает фары и фонари до +55-60 градусов. Пленка устойчива к незначительному повреждению и не боится мытья.

В PIAA уже готовы продавать новое изобретение. Оценили комплект из двух таких наклеек в 16 тыс. японских иен (140 долларов).