Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Kabanchik.ua, каких специалистов искали в этом году.

В топе – сантехники, электрики и ремонтники мебели. В этом году украинцы оформили 50 тыс. заказов на услуги сантехников, что почти в 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном их просили устранить течь, отремонтировать кран или унитаз, прочистить канализацию или заменить радиатор. По сравнению с прошлым годом средний чек вырос на 40% — 640 грн за заказ.

Также востребованы специалисты по ремонту мебели. Спрос на них вырос на 40%, а средний чек на 5% — 500 грн за заказ. Всего на услуги этих мастеров в этом году украинцы потратили 4,8 млн. грн — почти на 30% больше, чем в прошлом.

Почти на 32% больше работы и у электриков. Самые популярные задания — повесить люстру, обновить проводку, заменить розетки и выключатели, отремонтировать светильник и установить домофон. В среднем один заказ обходится в 900 грн, что на 20% превышает показатели прошлого года.

Утепляют квартиры и ремонтируют технику. По сравнению с прошлым годом количество заказов на ремонт и установку окон увеличилось на 45%. Средний чек в категории “установка металлопластиковых окон” вырос на 43% — 2000 грн, а в категории “ремонт окон” — на 8% — 580 грн за заказ. Однако цены на эти услуги могут варьироваться и зависят от объема, сроков и условий работы.

В сети также заказывали установку и ремонт дверей. Однако несмотря на повышение спроса на 37% средний чек остался на уровне прошлого года — 1230 грн за заказ.

Чтобы сэкономить, многие предпочитают отремонтировать технику, нежели покупать новую. В связи с этим спрос на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники вырос почти на 20%. В среднем один заказ обходится в 530 грн — на 6% больше, чем в прошлом году.

“Муж на час”. В этом году “мужей на час” заказывали на 32% чаще, чем в прошлом. Средний чек в категории подрос на 7% — 440 грн за заказ. Востребованность услуги обусловлена тем, что многие хотят иметь больше свободного времени, поэтому делегируют бытовые задачи профессионалам. В основном, мастеров на все руки нанимают, чтобы установить замок, собрать диван, повесить зеркало или картину на стену, а также выполнить другие мелкие домашние дела.

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