Как работает технология NFC и как токенизировать платежную карту

NFC-технология позволяет производить обмен данными между устройствами, находящимися на коротких расстояниях.

Об этом Finance.ua узнал от Национального банка.

«Бесконтактные расчеты быстрые, простые и надежные — достаточно поднести платежную карту, смартфон или другое устройство к платежному терминалу», — сказано в сообщении.

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NFC-технология обозначается специальным символом в виде 4 скобок, которые расположены одна за другой и растут слева направо. Эта технология распространена в большинстве стран мира, с ней можно путешествовать свободно!

Оплата платежной картой с NFC-технологией. Для расчета необходимо поднести карту со значком бесконтактной оплаты к платежному терминалу. В карту вмонтирован микрочип с антенной, которая передает сигнал на короткое расстояние. Терминал выключается после проведения оплаты. Об этом сообщает звуковой и световой сигнал. Деньги не могут списаться повторно. Если терминал не поддерживает технологию, можно рассчитаться картой через считыватель на терминале.

Оплата смартфоном. Нужен смартфон с NFC-модулем и установленное платежное приложение Google Pay или Apple Pay. Для оплаты нужно поднести смартфон к платежному терминалу, где есть значок бесконтактного платежа. Платежи можно делать даже с выключенным интернетом, а вот смартфон нужно разблокировать. Смартфон не передает данные платежной карты, а обменивается одноразовым ключом, который специально создается для каждого платежа.

Устройства с NFC-технологией:

умные часы;

фитнес-браслет;

кольцо;

банкомат с бесконтактной системой платежей.

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