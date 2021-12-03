Как владельцу продать землю, если она в аренде (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком земли, узнал у Минюста, как продать сельскохозяйственную землю, если она передана в долгосрочную аренду.
С открытием рынка земли сельскохозяйственную землю можно продать, даже если она передана в долгосрочную аренду.
Арендатор имеет преимущественное право на покупку этой земли, а несоблюдение процедуры преимущественного права может закончиться для владельца судебной тяжбой.
Что сделать для продажи сельскохозяйственной земли, которая находится в аренде:
Арендатор теряет преимущественное право, если в течение месяца со дня получения уведомления от нотариуса не уведомил его о желании воспользоваться преимущественным правом, или отказался от заключения договора купли-продажи, или не появился в день и время, назначенные нотариусом для заключения договора.
В таком случае владелец может продать земельный участок другому лицу.
Если, согласно закону, арендатор не может приобретать в собственность участок, он может передать свое преимущественное право другому лицу, но только один раз. Передача уже переданного преимущественного права запрещена.
Если земля продана с нарушением преимущественного права, арендатор может подать иск о переводе на него прав и обязанностей покупателя. Истец будет обязан внести на счет суда сумму, которую по договору купли-продажи должен уплатить покупатель.
Если лицо купило участок, переданный в аренду, оно обязано уведомить об этом его пользователей в течение одного месяца со дня приобретения права собственности.
Смена арендодателя не является основанием для изменения условий договора аренды или его прекращения. Если в самом договоре аренды не указано иное, он продолжает действовать до истечения срока, на который он заключен.
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