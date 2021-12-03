Как владельцу продать землю, если она в аренде (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком земли, узнал у Минюста, как продать сельскохозяйственную землю, если она передана в долгосрочную аренду.

С открытием рынка земли сельскохозяйственную землю можно продать, даже если она передана в долгосрочную аренду.

Арендатор имеет преимущественное право на покупку этой земли, а несоблюдение процедуры преимущественного права может закончиться для владельца судебной тяжбой.

Что сделать для продажи сельскохозяйственной земли, которая находится в аренде:

владелец обязан не позднее чем за 2 месяца до дня купли-продажи подать заявление нотариусу о намерении продать землю, нотариус регистрирует это в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Заявление следует подавать вместе с проектом договора купли-продажи нотариусу, который будет заверять этот договор;

нотариус в течение 3 рабочих дней уведомляет арендатора ценным письмом под расписку с уведомлением о вручении или лично, о намерении владельца земли ее продать и условия продажи. Также предлагает воспользоваться преимущественным правом;

если арендатор хочет воспользоваться таким правом, в течение 1 месяца он уведомляет об этом нотариуса. После в течение 1 месяца со дня получения намерения от арендатора нотариус назначает дату и время заключения договора купли-продажи участка между владельцем и арендатором.

Арендатор теряет преимущественное право, если в течение месяца со дня получения уведомления от нотариуса не уведомил его о желании воспользоваться преимущественным правом, или отказался от заключения договора купли-продажи, или не появился в день и время, назначенные нотариусом для заключения договора.

В таком случае владелец может продать земельный участок другому лицу.

Если, согласно закону, арендатор не может приобретать в собственность участок, он может передать свое преимущественное право другому лицу, но только один раз. Передача уже переданного преимущественного права запрещена.

Если земля продана с нарушением преимущественного права, арендатор может подать иск о переводе на него прав и обязанностей покупателя. Истец будет обязан внести на счет суда сумму, которую по договору купли-продажи должен уплатить покупатель.

Если лицо купило участок, переданный в аренду, оно обязано уведомить об этом его пользователей в течение одного месяца со дня приобретения права собственности.

Смена арендодателя не является основанием для изменения условий договора аренды или его прекращения. Если в самом договоре аренды не указано иное, он продолжает действовать до истечения срока, на который он заключен.