НБУ ограничил круг банков, в которых Центральному депозитарию и клиринговым учреждениям можно открывать валютные счета

Национальный банк установил критерии для банков, в том числе иностранных, в которых Центральный депозитарий ценных бумаг и клиринговые учреждения имеют право открывать счета в иностранной валюте.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Так, с 9 декабря Центральный депозитарий для выполнения ряда операций в иностранной валюте, предусмотренных законодательством Украины, сможет использовать валютные счета в банках, отвечающих его внутренним требованиям по оценке рисков, а также установленным Национальным банком критериям», — сказано в сообщении.
Критерии:
1). Для банков Украины – это наличие долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале по обязательствам в иностранной валюте, установленного рейтинговыми агентствами «Standard & Poor’s», «Fitch Ratings» либо «Moody’s Investors Service» на уровне, не ниже долгосрочного кредитного рейтинга государства по обязательствам в иностранной валюте, определенного соответствующим агентством на момент открытия счета.
Из перечня банков, в которых Центральный депозитарий имеет право открывать счета в иностранной валюте, исключаются такие, в уставном капитале которых не менее 75% акций принадлежат лицам, местонахождение или регистрации которых, в частности:
2). Для иностранных банков – это наличие минимального долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале, определенной «Standard & Poor’s», «Fitch Ratings» либо «Moody’s Investors Service» или не ниже уровня «ВВВ» по классификации «Standard & Poor’s» или «Moody’s Investors Service».
В то же время Центральный депозитарий не будет иметь права открывать счета в валюте в банках, государство регистрации которых, в частности:
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