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Шмыгаль: Украина в 2023 году планирует присоединиться к европейской сети передачи электроэнергии

Шмыгаль: Украина в 2023 году планирует присоединиться к европейской сети передачи электроэнергии

Власти планируют присоединение украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E до 2023 года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, открывая вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем украинско-хорватский бизнес-форум в Киеве.

«Чрезвычайно важный, наверное, один из главных приоритетов — это присоединение к европейской энергосети ENTSO-E. Присоединение Украины к ENTSO-E до 2023 года. Мы прошли все технические аудиты. Сегодня остается политическая воля», — сказал Шмыгаль.

Он призвал Хорватию и другие страны Европейского Союза поддержать Украинское государство в этом направлении, ведь это путь к энергетической независимости как Украины, так и ЕС.

По его словам, правительство Украины предпринимает активные шаги по стабильной поставке энергоносителей.

Напомним, ENTSO-E — европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. Организация была создана в 2009 году и сейчас объединяет 43 оператора из 36 стран.

По материалам Укринформ
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